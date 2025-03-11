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砸爛頭骨害死房東！42歲男「鋼鋸分屍」27塊　來回多趟到處丟

▲▼馬傑基維奇（Marcin Majerkiewicz）涉嫌謀殺67歲房東埃弗雷特（Stuart Everett）後，將遺體肢解成27塊後拋屍。（組圖／翻攝自X）

▲馬傑基維奇涉嫌謀殺67歲房東埃弗雷特後，將遺體肢解成27塊後拋屍。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國來自索爾福德（Salford）的42歲男子馬傑基維奇（Marcin Majerkiewicz）因涉嫌謀殺67歲房東埃弗雷特（Stuart Everett），並將遺體肢解成27塊後拋屍，而在去年4月25日被捕。儘管如此，馬傑基維奇否認謀殺，並聲稱自己「百分之百遭誤捕」，目前法院的審判仍在持續進行中。

綜合外媒報導，2024年4月4日，一名路人在克爾薩爾戴爾（Kersal Dale）自然保護區內驚見一具遭保鮮膜包裹的無名屍體，引發警方大規模調查，並在隨後數日陸續在不同地點發現其餘26塊，但當局至今僅尋回約三分之一，仍有部分遺體下落不明。

法醫鑑定結果顯示，這些殘肢屬於來自德比的前公務員埃弗雷特。專家將尋獲的頭骨碎片拼湊在一起後，證實他生前頭部曾遭鈍器反覆重擊，導致頭骨破裂死亡，並在事後以鋼鋸分屍，拋棄在各地。當局指出，埃弗雷特可能是在2024年3月27日晚間遇害。

警方在鎖定嫌犯後，透過監視器畫面發現，馬傑基維奇曾在案發後多次攜帶大袋子和行李箱外出，疑似多次分批棄置屍塊，以規避警方偵查，其中一次袋內還突出了一個「深色的不明物體」，而且馬傑基維奇將袋子帶到自然保護區後，回程時袋子卻不見蹤影，令警方對馬傑基維奇感到愈發懷疑。

案發3周後，2名便衣警察在街上巡邏時，發現一名神似馬傑基維奇的男子正步行前往公車站，於是他們立刻跟蹤這名男子，並在他搭上100號公車時，攔下公車並進入車內將其逮捕。隨身攝影機畫面顯示，警方在告知馬傑基維奇他因涉嫌謀殺被拘留時，他不斷強調「這絕對是個錯誤，百分之百的錯誤。」

當得知警方多次在監視器畫面中發現他的身影時，馬傑基維奇反問「是有人偷了東西嗎？」；而警方則回應，「事情比這嚴重得多。」事後，警方在馬傑基維奇身上發現埃弗雷特的手機和銀行卡，並在搜索馬傑基維奇與受害者的共同住所時，在屋內發現大量血跡與清理痕跡，表明「房子曾發生可怕的事」，屋外垃圾桶內則裝滿各種家居雜物。

截至目前為止，馬傑基維奇堅稱自己未涉及案件，矢口否認謀殺與過失殺人罪，然而檢方指出，他曾以受害者名義發送簡訊，試圖營造受害者仍在世的假象。負責案件的法官提醒陪審團，此案涉及極度殘忍的證據，要求陪審員保持冷靜與客觀。審判現在仍在持續進行中。

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