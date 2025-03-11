留學生開窗嘶吼擾鄰！結尾「再喊日文」嫁禍　中國網友竟相挺

▲中國留學生嘶吼擾鄰，結尾竟喊一句日文嫁禍。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

中國一名女留學生趁著一大清早，竟打開窗戶對著外面嘶吼擾鄰，更可惡的是，她竟然在最後大喊了幾句日文，企圖嫁禍給日本人，影片也在網路上瘋傳，而竟然有網友力挺表示，「幹得漂亮下次用韓語」。

從曝光的影片可以看到，這名留學生打開窗戶後，直接對著社區大聲吼叫，「早安我的鄰居們！倫敦的太陽！英國的太陽！」最後在結尾喊了一句，「すみません！（對不起）。」

這段影片在微博上瘋傳，中國網友指出，她的行為實在是太丟臉，應該只是想要製造騷亂吸引注意，「好歹是受過教育的人，擾民還這麼自得的樣子」、「丟人吶丟人」、「自以為自己很好笑」、「管你那裡人大早上發瘋吵人睡覺都是蠢人」。

不過，也有少數中國網友認為，可能真的是別國人想藉此嫁禍給中國人，「幹得漂亮下次用韓語」、「你指出她是中國人？證據呢？從影片來看說的英文和日文我覺得她是日本人」、「那要感謝她為國爭光了」、「也可能真的是小日子」。