陸女斯里蘭卡旅遊「身體探出火車」拍美照　下秒猛撞隧道墮軌命危

記者趙蔡州／綜合報導

一名35歲中國籍女子9日到斯里蘭卡旅遊，乘坐火車時她為了拍攝特殊的美照，不顧危險把身體探出車外，不料下一秒頭部就高速撞上鐵路隧道，整個人瞬間摔下火車當場重傷，送醫後至今仍未脫險。

▲陸女身體探出火車拍美照，結果「撞隧道」重傷命危。（圖／翻攝自微博）

根據紅星新聞報導，35歲中國籍女子9日到斯里蘭卡旅遊，從納努奧亞（Nanu Oya）搭上火車準備前往巴杜拉（Badulla），然而她為了拍照片，竟在火車行駛途中將身體探出車外，導致頭部撞上伊達爾加辛納第19號鐵路隧道。

事故發生後，女子被強大的撞擊扯下火車，被送醫時頭部、腿部均受傷嚴重，儘管經過2度轉院治療，她的情況仍相當危急。

▲導遊感嘆，把身體探出火車並拍照打卡，幾乎變成了遊客到斯里蘭卡必打卡的活動。（圖／翻攝自微博）

前斯里蘭卡導遊克里什（Krish）感嘆，許多人到斯里蘭卡旅行時，都喜歡把身體探出火車並拍照打卡，也因此吸引更多遊客模仿，「這個行為幾乎變成了遊客到斯里蘭卡必打卡的活動，我在網路上看見很多遊客都發布類似的影片」。

克里什還說，「我也不知道最先是由哪一國遊客興起的，但是我看到幾乎所有遊客都會這樣做，在過去幾年中，許多人因此受傷甚至死亡，這種做法真的非常危險」。