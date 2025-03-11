0121楠西震災至今仍有災民住帳篷　周奕齊要求市府承諾正視災情

▲0121楠西震災至今仍有災民住帳篷、車上，市議員周奕齊直指市府賑災措施雜亂無章，補助辦法仍未明確導致災民無所適從。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會第四屆第8次臨時會11日正式開議，針對12日議程中關於「0121地震」的專案報告，市長黃偉哲卻因公請假不出席，市議員周奕齊直指市府賑災措施雜亂無章，補助辦法仍未明確導致災民無所適從，他強烈要求議程變更，並要求市長親自回應災後重建問題，履行先前對市民的承諾。

市議員周奕齊指出，距離0121地震發生已過50天，市府原本承諾的賑災補助辦法卻仍停留在研擬階段，遲遲未有明確公告。黃偉哲市長曾於除夕夜向民眾承諾，即便未被貼紅單，但若受損嚴重，仍可納入補助範圍內。然而，至今市府尚未公布相關細則，導致受災戶只能自行想辦法修繕房屋，甚至被迫向外籌措資金，民間怨聲載道。

周奕齊說，市府曾承諾房屋受損的認定標準會從寬認定，並承諾提供100％修繕補助。後來卻因為募款不如預期，市府似乎有意縮減補助範圍，甚至可能不履行先前承諾，讓許多受災戶陷入困境。周奕齊認為政府不應出爾反爾，市府正視市民需求，盡速公布明確補助辦法，讓受災民眾安心。

面對市府的消極態度，周奕齊要求黃偉哲市長應親自出席議會，早就訂下的議程，市長居然不在，到底有沒有把災民看在眼裡？市長不能迴避問題，災民已經等不下去了！請市長盡快向市民說明賑災進度，並確保承諾能夠落實。

有關民代所指還有災民至今還住在帳篷和自家車上，台南市政府指出，震災後黃偉哲市長第一時間衝到災區，市府團隊也立即總動員成立前進指揮中心，與國軍、慈善團體及志工春節年假期間不休假，積極處理災民臨時安置、清理家園及修復相關事宜；其後，市府團隊前進災區辦理地方說明會、利用228連假挨家挨戶訪視慰問災民，更於3/5成立「震災復原聯合服務中心」加速協助災民回復日常生活。南市府指出，黃偉哲市長災後至今每周前往視察或參與討論會議，市府已用最快速度協助受災戶，請外界能理解這段期間的努力。

市府提供0121台南地震大事紀，條列說明0121震災至今台南市政府的作為，市府已逐一拜訪少數仍住在帳篷的受災戶，皆因個別因素「自行選擇住在帳棚或工寮」。有些災民因平日以種植果樹為業，為了方便照顧果園，選擇搭帳棚或住在鄰近工寮；有些則是為了拿取日常用品方便；還有災民是為了養狗，拒絕前往安置處或領取租金補貼，選擇住在帳篷。對此，市府也提供貨櫃屋安置的方案，希望這些受災戶有更舒適的安置環境。

市府說明，黃偉哲市長非常關心災民的居住問題，山區幅員遼闊，要找到離工作地點近的臨時居住地不太容易，因此特別要求市府團隊擬定20呎貨櫃屋計畫，依照受災戶地點需求，例如原住家的3合院或農田附近，協助有需求的受災戶來承租。一來解決住的問題，二來可讓災民就近照顧果樹。由於貨櫃屋並不列入中央租屋補貼範圍，由市府負擔不足部份，有意使用貨櫃屋的民眾只需每月付2千元，即可承租一年。

至於賑災補助辦法，臺南市政府早已公告多時，並已張貼在網站上。因危險建築物「紅、黃單」緊急評估、複評、房屋損壞評估受理案件數多，必須等全數評估完畢，方能估算不貼單戶的補助額度，目前正在研議當中。臺南市政府強調，「善款不是賠償」，會以救急、救人、救災為原則。

有關修繕房屋的部分，除了「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」(原0206震災賑災專戶)作為紅黃單危險建物補助，臺南市政府也商請慈善團體協助受災戶房屋修繕，慈濟基金會受理323件、衡山基金會受理180件。此外，市府也在研議「鋼構安心屋」及「中繼福利宅」的興建。

市府強調，0121震災至今，市府、國軍以及各慈善團體志工以最快的速度提供災民相關協助，相關補助辦法早已透過各種方式公告周知，甚至透過一一慰訪的方式口頭告知，全力協助災民早日回歸日常。

台南市政府全球資訊網-扶（協）助措施

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