退休婦遭詐團洗腦！被騙百萬竟想加碼　警抓車手還被她罵

▲便衣員警跟監被害人及車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名公務人員退休的75歲許姓婦人遭詐騙集團洗腦，先被騙投資上百萬元股票後，不管家人如何規勸總是深信投資獲利頗豐，還打算加碼要再1百萬元，家人無奈報警；員警則埋伏等23歲王姓車手前來取款時予以當場逮逋，但許婦不但對員警惡言相向，甚至還動手拉扯，欲救被逮車手，讓警方傻眼。

▲▼見車手入屋內立即進行壓制逮捕，許婦則上前欲救車手。（圖／桃園警分局提供）

許婦是透過網路加入社群投資股票，在詐團洗腦下不到幾週就投入上百萬元退休金，家屬在苦勸無效下向桃園警分局中路派出所報案求助，為避免被害人過度反應，昨日便衣員警尾隨跟監，當王姓詐騙車手出面與被害人接洽後，兩人返回被害人家中準備交款簽約，另一路員警則先進入屋內埋伏等候，待王男毫無戒心踏進房門後，員警立即一擁而上將其壓制在地。

王男拼命掙扎反抗，許姓被害人則高喊「這不是詐騙」，並怒斥員警「不要太過份」，接著竟想上前幫王男脫困，與員警發生拉扯，便衣女警馬上將她隔開，向其說明警察依法逮捕詐騙嫌犯，並勸導她勿相信詐騙集團的謊言，員警於王男身上起獲贓款、偽造證件等物品，全案移請偵辦。