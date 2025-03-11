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竹琴到舞蹈 ！印尼共學團到基隆　新住民體驗多元文化

▲印尼共學團走進基隆。（圖／移民署基隆市服務站提供）

▲基隆市服務站推廣多元文化，印尼音樂日活動獲熱烈迴響。（圖／移民署基隆市服務站提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為慶祝印尼國家音樂日，移民署北區事務大隊基隆市服務站於今（11日）舉辦一場多元文化活動，邀請多元文化培訓講師兼「印尼共學團」負責人張美君（ROVINA）女士及其團隊夥伴許羅熙娣（SITI ROFIAH）女士，從花蓮專程來到基隆，向來自大陸、越南、印尼、緬甸及日本等國家的15位新住民及其家屬，指導製作竹琴（ANGKLUNG）並帶領大家體驗印尼爪哇舞蹈。活動現場充滿歡樂與多元民族融合的氛圍，讓參與者留下深刻印象。

張美君來自印尼泗水（SURABAYA），來臺生活已20餘年，育有3位子女，擁有豐富的教學與文化推廣經驗，並積極投入多元文化教育、印尼語教學及傳統工藝與音樂文化的傳承。許羅熙娣則來自印尼東爪哇（JAWA TIMUR），來臺10餘年，目前擔任花蓮縣中正國小印尼語老師。2人於2017年成立「印尼共學團」，致力於分享印尼文化與遊戲，並由許羅熙娣擔任舞蹈團團長，幫助新住民家庭成員學習舞蹈與文化，實現表演夢想。

▲印尼共學團走進基隆。（圖／移民署基隆市服務站提供）

▲新住民體驗竹琴。

活動在服務站會議室舉行，首先由許羅熙娣帶領學員學習印尼舞蹈「Poco-Poco」，這是一首來自印尼北馬魯古特爾納特市的舞曲，意為「可愛、有趣」。隨後，張美君介紹了印尼竹琴文化，並說明竹琴曾多次入選世界紀錄，並於2010年列入聯合國教科文組織（UNESCO）文化遺產。活動中，學員們還利用紙吸管DIY製作竹琴，體驗樂器結構與環保理念。

基隆市服務站主任毛兆莉表示，感謝張美君和許羅熙娣的分享，讓新住民及其家屬認識印尼音樂藝術文化，提升多元文化素養。此外，移民署「2024學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」將於2025年3月21日截止報名，呼籲符合資格者把握機會申請，獎項包括證照獎勵金、優秀學生獎學金、清寒助學金及特殊才能獎勵金等。詳細資訊請至「新住民培力發展資訊網」查詢。若有任何疑問，歡迎來電：02-2427-6374基隆市服務站洽詢。

▲印尼共學團走進基隆。（圖／移民署基隆市服務站提供）

▲新住民體驗爪哇舞蹈。

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