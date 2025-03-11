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鐵皮加蓋飛落砸毀鄰居車庫　屋主辯：那是違建...法官判賠10萬

▲鐵皮屋,頂樓加蓋。（示意圖／pexels）

▲鄰居鐵皮加蓋飛落砸毀車庫，法官認定屋主未盡責判賠10萬元。（圖／示意照與本案無關／Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名池姓男子在住處一樓搭建車庫，在康芮颱風侵襲期間，遭到鄰居頂樓加蓋的鐵皮屋頂飛落砸毀，導致車庫受損。池男因此向周、宋姓屋主求償10萬元的修繕費用。基隆地院近日審結，認定鐵皮屋主未盡到維護責任，導致鐵皮加蓋飛落，判處屋主須賠償池男10萬元。全案仍可上訴。

池姓男子主張，周、宋姓屋主的鐵皮加蓋部分於2024年10月31日康芮颱風侵襲期間，因不敵強風被掀翻，砸毀他建在一樓的車庫，修復費用為10萬元，因此要求屋主賠償。

屋主們則辯稱，該鐵皮加蓋不僅定期檢修、補強，案發前一年更是加強修繕其鐵皮骨架，符合建築規範及防護措施。鐵皮加蓋被颱風掀落屬於不可抗力的天災，且颱風過後他們也積極協助通知相關人員進行清理，已盡到善良管理人的注意義務。

此外，屋主們指出，池男所建的車庫是占用「防火巷」的違建，若無該違建，車庫不至於被砸毀。且池男提出的10萬元修繕報價遠超過市價行情，並不合理。同時，砸毀車庫的不僅是鐵皮加蓋，因此請求法官駁回池男的聲請。

法官調查後認為，該鐵皮加蓋為屋主們共同出資興建，而池男的車庫確實被該鐵皮加蓋砸毀。雖然被告屋主們提出颱風相關資料及案發前一年修繕的收據和LINE對話截圖等證據抗辯，但我國位處西太平洋板塊交界，每年均有颱風侵襲，防颱應為台灣民眾的普遍共識。

法官進一步指出，建造時應選用「耐受風雨吹襲」的材料與工法，且遇颱風時應檢查加固。而被告僅於案發前一年進行「偶發性」修補，無法證明已善盡確保鐵皮加蓋足以抵禦風雨的責任。

此外，即便該車庫屬於違建，但在權責單位依法拆除以前，仍屬私有財產，應受法律保障。因此，法官認定被告屋主須賠償池男車庫毀損的10萬元損失。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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