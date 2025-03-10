2025「最需注意安全」TOP4生肖　「兔」小心交通危機

記者黃稜涵／綜合報導

2025年乙巳蛇年，全球環境變動劇烈，極端氣候、交通狀況、健康與意外風險都需要格外留意，對於部分生肖而言，受到流年星象影響，生活中可能遭遇突發狀況，《科技紫微網》盤點出2025「最需要注意安全」TOP4生肖，快看自己有沒有上榜！

▲2025年乙巳蛇年，交通狀況、健康與意外風險都需要格外留意。（示意圖／視覺中國）



生肖「豬」

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生肖豬在2025年沖太歲，生活變動較多，容易遭遇突如其來的狀況，尤其是在旅行、戶外活動或重大決策時，更需要格外謹慎，建議出門前密切關注天氣變化，避免極端氣候影響行程，如果有計畫出國或遠行，可以事先購買旅遊保險，確保遇到突發狀況時擁有完善的保障，建議規律作息與適當運動能提升身心健康，減少意外發生的機率。

生肖「兔」

生肖兔在2025年要特別留意交通安全，出門旅遊時務必要提高警覺，避免因為一時大意發生事故，駕駛時應保持專注，切勿因疲勞或分心而影響判斷，不可超速或違規，以免引發不必要的風險，若需在夜間遠行，建議避免獨自行動，並選擇熟悉的路線與環境，以降低潛在危機，除了保持謹慎的行動策略，可以透過參加喜慶活動，如朋友聚會、婚宴等，來提升自身的整體運勢，讓人際關係更加和諧，減少負面能量的影響。

生肖「龍」

生肖龍在2025年健康運勢較為低迷，容易因環境影響而生病，要特別留意傳染疾病與意外傷害，建議避免長時間待在人多密閉的場所，降低感染風險，並維持個人衛生習慣，以增強免疫力。另外，潮濕或空氣不流通的環境，可能會加重呼吸道負擔，若工作或居住場所存在這類問題，應儘早改善通風條件，對於計畫搬遷或變換生活環境的你們而言，適應期可能帶來一定的壓力，應提前做好規劃，以減少身心負擔。

生肖「羊」

生肖羊在2025年適合採取穩健的步調，減少衝動行動，以確保運勢平穩。生活與工作節奏不宜過於急躁，特別是在交通出行時，減少不必要的趕路或危險駕駛行為。另外，極限運動或高空活動可能帶來潛在風險，建議避免參與過於刺激的冒險挑戰，以防意外發生，在工作與日常生活中，應適時安排休息，避免因過度疲勞而影響判斷力，進而增加意外的可能性。