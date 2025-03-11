　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勞動部職訓師貪污！驗收放水還洩底價收賄　10年A走國庫669萬

▲勞動部中彰投分署助理涉貪。（圖／翻攝自Google Map.）

▲勞動部中彰投分署林姓助理研究員涉貪遭判刑8年。（圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署45歲林姓助理研究員兼講師，透過設立自己或學生開設的公司，取得政府標案，以舊貨混充新品，驗收時再放手驗收，或是洩漏採購資訊給業者再收賄，10年間共涉182案，收取不法金額約669萬元，3年前遭檢方依涉貪汙罪嫌起訴，法院日前審結，將林男及業者分別判處8年及9月徒刑，林為實際負責人的日鵬公司也要罰款25萬元。

判決書內容指出，林男曾任職於勞動部勞動力發展署中彰投分署助理研究員，負責電機電子類群訓練教學及採購相關事務，藉由設立公司承攬勞動署中彰投分署的採購標案，違反利益迴避規定。

期間，林姓助理承攬大量10萬元以下的小額採購標案，利用其負責驗收的職務便利，以備品或舊品混充新品，詐取採購價金，利用職務之便，以自營公司或借用他人公司名義承攬金額超過10萬元的開口契約標案，以舊充新方式詐取款項，從中詐得採購價金逾403萬元。

此部分涉及多個標案，包括「105年度氣液壓機電控制材料、學員實習氣動控制材料、106年度學員實習氣動控制材料以及108年度學員實習氣液壓機電控制材料…」等等年度合約需求採購案。 其中，為規避風險，甚至借用學生名下公司名義參與投標，自己再放驗收時放水。

為了能取得標案，林男洩漏採購資訊給廠商，協助其得標，並收取高額回扣。此部分涉及多個標案，包括工廠節能控制與偵測控制系統採購案、機電整合彈性製造系統採購案以及油壓迴路設計模組採購案。 在油壓迴路設計模組採購案中，林男更利用陪標手段，製造公平競爭的假象，再從中向其收取回扣總計266萬餘元。

法官審酌被告林男擔任助理研究員，破壞社會大眾對於公務正常運作及執行公正性之觀感，嚴重危害國家法益，另審酌被告劉姓業者為維持公司營運，竟同意被告林男索取回扣，作為其順利標得採購案對價，對其他有意投標廠商形成不公平競爭，依貪汙治罪條例，判處林男應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年。劉姓業者應執行有期徒刑9月，褫奪公權1年。緩刑3年，並應向公庫支付10萬元。廠商代表人，應執行25萬元罰金。自動繳回犯罪所得。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場
百萬YouTuber「水圳放鞭炮嚇蝙蝠」挨轟！　緊急刪片道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可

獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

快訊／高雄大寮電纜工廠火警　紅色烈焰直竄天際

沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

獨／起底囂張陸配「亞亞」公然宣傳武統　移民署出手廢居台許可

獨／「名媛界大S」被前夫告了　夜店大亨親赴士林地檢署開庭

女公關喝掛遭撿屍「醒來受困」！警消出動雲梯車救援

快訊／高雄大寮電纜工廠火警　紅色烈焰直竄天際

沈慶京開庭鬥嘴檢方「逼我咬柯P」　不認罪哽咽：我怎麼做得出來

台中「襯衫棒球隊」討150萬！巧遇躲債男狂扁　還跳車頂猛踹

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！母心碎流淚

獨／雲云技術長遭殺害　昔日部屬揭暖舉：可惜沒機會多認識您

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

貪吃女兒自帶食物雷達 2歲就會拿筷子！

社會熱門新聞

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

台南婦騎車載3小孩　家境困難警通報協助

爆乳「黃牛」大起底！　律師、警察、民代都涉案

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

高雄電纜工廠火警紅色烈焰直竄天際

台中一晚再抓17人酒駕送辦　537警力出動

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

沈慶京開庭哽咽不認罪「逼我咬柯P」

技術長命案解剖　氣管動脈全斷7刀奪命

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

醫大生遭酒駕撞亡…父見遺體崩潰：爸爸來帶你回去了！

即／台中年輕男高處墜落　無生命跡象搶救中

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

更多熱門

相關新聞

否認霸凌助理、過世不聞不問　葉元之曝心聲：不想變成政治事件

否認霸凌助理、過世不聞不問　葉元之曝心聲：不想變成政治事件

鏡週刊5日爆料，國民黨立委葉元之不當解雇、辭退F助理，而該助理最後因壓力大而病逝，葉元之也不聞不問。對此，葉元之今（6日）還原事情經過，他表示，助理是上禮拜過世，第一時間非常震驚與不捨，後來截圖在網路上流傳，裡面寫得都不是事實，可以問辦公室同事作證。他強調，這件事已經被當成罷免的操作，但現在考慮的不是自己，雖然很多人說這樣會錯失解釋的第一時機，但自己真的不想讓事情變成政治事件，所以只能說這不是真的。

偷幫量販店清垃圾「收禮物」清潔隊員貪污起訴

偷幫量販店清垃圾「收禮物」清潔隊員貪污起訴

桃園前復興區長是貪官　把廠商當ATM狂A黑錢

桃園前復興區長是貪官　把廠商當ATM狂A黑錢

服務業缺工有解？　勞動部曝2行業最缺「協助留住員工」

服務業缺工有解？　勞動部曝2行業最缺「協助留住員工」

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

關鍵字：

勞動部勞動力發展署中彰投分署中區職訓助理貪汙

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面