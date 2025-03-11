勞動部職訓師貪污！驗收放水還洩底價收賄　10年A走國庫669萬

▲勞動部中彰投分署林姓助理研究員涉貪遭判刑8年。（圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

勞動部勞動力發展署中彰投分署45歲林姓助理研究員兼講師，透過設立自己或學生開設的公司，取得政府標案，以舊貨混充新品，驗收時再放手驗收，或是洩漏採購資訊給業者再收賄，10年間共涉182案，收取不法金額約669萬元，3年前遭檢方依涉貪汙罪嫌起訴，法院日前審結，將林男及業者分別判處8年及9月徒刑，林為實際負責人的日鵬公司也要罰款25萬元。

判決書內容指出，林男曾任職於勞動部勞動力發展署中彰投分署助理研究員，負責電機電子類群訓練教學及採購相關事務，藉由設立公司承攬勞動署中彰投分署的採購標案，違反利益迴避規定。

期間，林姓助理承攬大量10萬元以下的小額採購標案，利用其負責驗收的職務便利，以備品或舊品混充新品，詐取採購價金，利用職務之便，以自營公司或借用他人公司名義承攬金額超過10萬元的開口契約標案，以舊充新方式詐取款項，從中詐得採購價金逾403萬元。

此部分涉及多個標案，包括「105年度氣液壓機電控制材料、學員實習氣動控制材料、106年度學員實習氣動控制材料以及108年度學員實習氣液壓機電控制材料…」等等年度合約需求採購案。 其中，為規避風險，甚至借用學生名下公司名義參與投標，自己再放驗收時放水。

為了能取得標案，林男洩漏採購資訊給廠商，協助其得標，並收取高額回扣。此部分涉及多個標案，包括工廠節能控制與偵測控制系統採購案、機電整合彈性製造系統採購案以及油壓迴路設計模組採購案。 在油壓迴路設計模組採購案中，林男更利用陪標手段，製造公平競爭的假象，再從中向其收取回扣總計266萬餘元。

法官審酌被告林男擔任助理研究員，破壞社會大眾對於公務正常運作及執行公正性之觀感，嚴重危害國家法益，另審酌被告劉姓業者為維持公司營運，竟同意被告林男索取回扣，作為其順利標得採購案對價，對其他有意投標廠商形成不公平競爭，依貪汙治罪條例，判處林男應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年。劉姓業者應執行有期徒刑9月，褫奪公權1年。緩刑3年，並應向公庫支付10萬元。廠商代表人，應執行25萬元罰金。自動繳回犯罪所得。