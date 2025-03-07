中國留學生「迷姦10女」罪名成立　英國法官：刑期將會非常長

▲英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

記者廖翊慈／綜合報導

中國28歲男子鄒振浩（Zhenhao Zou）日前被指控，在英國倫敦大學學院（UCL）留學期間，下藥性侵10名女性，實際尚未曝光的受害者，恐還多達50人。倫敦一法院近日判定，鄒振浩犯有11項強姦罪，其中兩項罪行為同一名受害者。

據《紅星新聞》報導，法官羅西娜‧科蒂奇表示，被告是一個「極高危險的性犯罪者」，並直言他的刑期將會「非常長」。

▲鄒振浩曾做過多次整形手術。（圖／取自Metropolitan Police，上同）

當法庭宣讀判決結果時，鄒振浩面無表情。除了強姦罪之外，他還被判定犯有三項窺淫癖罪、十項持有極端色情圖片罪、一項非法拘禁罪，以及三項持有管制藥物罪。

▲鄒振浩將多位受害者騙至家中迷姦。（圖／取自Metropolitan Police，上同）

倫敦警察局指揮官凱文表示，「在這些犯罪行為中，他（鄒振浩）想盡一切辦法讓受害者失去反抗能力，以至於她們無法抵抗他的侵犯，而且在很多情況下，受害者甚至可能不記得自己遭遇了什麼。」

▲▼鄒振浩的父親是中國國有企業高官，家境優渥，在英國的租屋處每個月租金高達4000英鎊（大約新台幣17萬元）。（圖／取自Metropolitan Police）



凱文對指證鄒振浩的兩名女性表示感謝。他還說，有證據表明鄒振浩「可能以同樣惡劣的方式，襲擊了多達60名女性」。警方呼籲，所有受害者都是華人女子，任何認為自己可能成為鄒振浩目標的人，請聯繫警方。

根據法庭資料，鄒振浩通常在社交場合或透過約會網站、社群媒體結識潛在受害者，邀請她們到住所後下藥，再對失去抵抗能力的女性施暴。警方在他住處，及電子裝置中查獲，超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片，及逾900萬則社群媒體訊息。

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