　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國留學生「迷姦10女」罪名成立　英國法官：刑期將會非常長

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

記者廖翊慈／綜合報導

中國28歲男子鄒振浩（Zhenhao Zou）日前被指控，在英國倫敦大學學院（UCL）留學期間，下藥性侵10名女性，實際尚未曝光的受害者，恐還多達50人。倫敦一法院近日判定，鄒振浩犯有11項強姦罪，其中兩項罪行為同一名受害者。

據《紅星新聞》報導，法官羅西娜‧科蒂奇表示，被告是一個「極高危險的性犯罪者」，並直言他的刑期將會「非常長」。

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲鄒振浩曾做過多次整形手術。（圖／取自Metropolitan Police，上同）

當法庭宣讀判決結果時，鄒振浩面無表情。除了強姦罪之外，他還被判定犯有三項窺淫癖罪、十項持有極端色情圖片罪、一項非法拘禁罪，以及三項持有管制藥物罪。

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲鄒振浩將多位受害者騙至家中迷姦。（圖／取自Metropolitan Police，上同）

倫敦警察局指揮官凱文表示，「在這些犯罪行為中，他（鄒振浩）想盡一切辦法讓受害者失去反抗能力，以至於她們無法抵抗他的侵犯，而且在很多情況下，受害者甚至可能不記得自己遭遇了什麼。」

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼鄒振浩的父親是中國國有企業高官，家境優渥，在英國的租屋處每個月租金高達4000英鎊（大約新台幣17萬元）。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

凱文對指證鄒振浩的兩名女性表示感謝。他還說，有證據表明鄒振浩「可能以同樣惡劣的方式，襲擊了多達60名女性」。警方呼籲，所有受害者都是華人女子，任何認為自己可能成為鄒振浩目標的人，請聯繫警方。

根據法庭資料，鄒振浩通常在社交場合或透過約會網站、社群媒體結識潛在受害者，邀請她們到住所後下藥，再對失去抵抗能力的女性施暴。警方在他住處，及電子裝置中查獲，超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片，及逾900萬則社群媒體訊息。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

陸最高檢報告寫入懲獨22條　應勇：堅決捍衛國家主權統一領土完整

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

陸最高檢報告寫入懲獨22條　應勇：堅決捍衛國家主權統一領土完整

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

女友要求要吃「很多冬粉」她看完便當菜...下秒男友直接睡沙發

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查了

父討錢養身障兒　法院：對女兒多些寬容

小鵬「飛行汽車」明年量產　但僅一半上天

陸女植入「戒酒晶片」　看酒「像白開水」

試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起「下秒變形」慘了

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

反擊！陸對加拿大菜子油加徵100%關稅

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現不易

更多熱門

相關新聞

女凌晨上廁所　「身旁突出現白貓」

女凌晨上廁所　「身旁突出現白貓」

英國一名女子凌晨在家上廁所時，睡醒惺忪的她發現身邊突然出現不速之客，一隻小白貓闖進廁所中陪伴著她，可是她家中沒有養貓，讓她十分傻眼，可愛影片在網路上獲得170多萬點閱。

梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被罵爆

梅根糾正來賓「我姓薩塞克斯」被罵爆

涉迷姦60女　中國留學生官二代背景曝

涉迷姦60女　中國留學生官二代背景曝

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

關鍵字：

英國性侵案倫敦鄒振浩迷姦

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面