男赤腳攀上大笨鐘！揮旗高喊「解放巴勒斯坦」　與警僵持16hrs

▲英國一名男子8日爬上大笨鐘,高舉巴勒斯坦國旗,大呼「解放巴勒斯坦」。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

英國一名男子8日爬上倫敦西敏宮北端的大笨鐘(Big Ben),高舉巴勒斯坦國旗、不斷大喊「解放巴勒斯坦」,導致西敏橋關閉,英國國會大廈的觀光導覽活動也被取消。警方與緊急救援人員隨即展開談判,不過男子即使腳底流血,也不願離開塔樓。最後,男子在大笨鐘上與警方僵持了16小時,才在午夜時分自行爬下塔樓,並在事後遭逮捕。

綜合BBC與路透社報導,倫敦警察廳證實,警方於當地上午7時24分接獲通報,聲稱有人爬上了大笨鐘。目擊者指出,這名男子用傳統的巴勒斯坦頭巾包裹塔上裝飾石雕,並赤腳爬上塔樓,導致腳底因攀爬流血,塔樓外牆血跡斑斑。從男子上傳到社群媒體的影片可見,他自稱此舉旨在抗議「警方的鎮壓與國家暴力」,並表示「若你們靠近,我會爬得更高」。

緊急服務部門隨後緊急將西敏橋封鎖,並派遣談判專家登上雲梯車與男子溝通,試圖勸說男子自行下來,不過男子表示他將「按自己的條件」讓步。警方表示,行動過程中已與倫敦消防隊等機構合作,盡可能降低風險。

After 17 hours of protesting the genocide of Palestinians on top of Big Ben, activist finally comes down. pic.twitter.com/MekQD6fymA