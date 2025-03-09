男赤腳攀上大笨鐘！揮旗高喊「解放巴勒斯坦」　與警僵持16hrs

▲英國一名男子8日爬上大笨鐘，高舉巴勒斯坦國旗，大呼「解放巴勒斯坦」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國一名男子8日爬上倫敦西敏宮北端的大笨鐘（Big Ben），高舉巴勒斯坦國旗、不斷大喊「解放巴勒斯坦」，導致西敏橋關閉，英國國會大廈的觀光導覽活動也被取消。警方與緊急救援人員隨即展開談判，不過男子即使腳底流血，也不願離開塔樓。最後，男子在大笨鐘上與警方僵持了16小時，才在午夜時分自行爬下塔樓，並在事後遭逮捕。

綜合BBC與路透社報導，倫敦警察廳證實，警方於當地上午7時24分接獲通報，聲稱有人爬上了大笨鐘。目擊者指出，這名男子用傳統的巴勒斯坦頭巾包裹塔上裝飾石雕，並赤腳爬上塔樓，導致腳底因攀爬流血，塔樓外牆血跡斑斑。從男子上傳到社群媒體的影片可見，他自稱此舉旨在抗議「警方的鎮壓與國家暴力」，並表示「若你們靠近，我會爬得更高」。

緊急服務部門隨後緊急將西敏橋封鎖，並派遣談判專家登上雲梯車與男子溝通，試圖勸說男子自行下來，不過男子表示他將「按自己的條件」讓步。警方表示，行動過程中已與倫敦消防隊等機構合作，盡可能降低風險。

After 17 hours of protesting the genocide of Palestinians on top of Big Ben, activist finally comes down. pic.twitter.com/MekQD6fymA — JouRage (@jou_rage) March 9, 2025

這起事件一直持續至深夜，現場聚集了小規模的支持者團體，他們在警戒線外響應男子的號召，高喊「解放巴勒斯坦」，並稱男子為「英雄」。與此同時，警方也緊急限制議會附近的抗議活動，部分親巴勒斯坦活動人士被強制轉移至其他地點。此外，數十名原本計劃在BBC總部集會的示威者，也因警方阻攔而改道前往議會附近遊行。

最後，男子在和警方對峙16個小時後，於大笨鐘敲響午夜鐘聲時，自行從塔樓上下來，但隨即遭到警方逮捕。倫敦警方表示，所有因此事被封鎖的道路現已重新開放，議會導覽行程也已恢復正常。