炒高麗菜「脆又甜」秘訣！掌握4步驟、1關鍵　在家炒出熱炒店等級美味





▲高麗菜是餐桌上常見的「國民天菜」。（圖／Unsplash）

記者洪菱鞠／綜合報導

每年10月至4月是平地高麗菜的主要產季，今年因產量過剩，導致價格崩跌，有農民乾脆開放讓民眾採收，每顆只要10元，吸引不少人前往體驗親自摘採的樂趣。趁著當季，不妨多買幾顆高麗菜，便宜又好吃，「鮮享農YA - 農糧署」也在臉書粉專分享挑選口訣以及炒菜秘訣，掌握4大步驟、一大關鍵，就能炒出脆又甜的高麗菜，就像在熱炒店吃到的一樣。

想要品嚐鮮甜爽脆的高麗菜，現在正是時候，但在購買時，要如何挑到美味的那一顆，「鮮享農YA - 農糧署」分享一個簡單的挑選口訣：「外表翠綠底部白，較輕膨鬆更脆口」，代表其新鮮、水分充足且足夠成熟。此外，許多人到熱炒店必點炒高麗菜，想要在家炒出同樣令人滿意的口感，除了食材的新鮮度，在料理上也有訣竅。

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「鮮享農YA - 農糧署」建議4步驟炒出美味高麗菜，先把菜葉切成約2公分寬，菜梗對切，炒起來更快熟；接著將切好的高麗菜展開，表面灑一層鹽巴；鍋子預熱後，倒冷油爆香蒜末，可避免蒜頭燒焦；最後下高麗菜，沿鍋邊倒少量水，將菜往鍋邊推再翻炒收回中間，反覆該動作至炒熟。從切法、調味、油溫到快炒都有撇步之外，另特別提醒注意「油溫要高」，高麗菜才會脆。