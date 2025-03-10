　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凌晨傳訊給女友「要回家了」　台中醫大生遭酒駕撞飛慘死

記者張靖榕／綜合報導

台中市8日凌晨發生嚴重酒駕事故，23歲吳姓男子無照駕駛、酒後闖紅燈，撞死22歲的陳姓醫大四年級學生，竟還肇逃。陳生當時剛完成外送工作，傳訊給女友「要回家了」，準備返回租屋處，卻遭到撞擊，送醫後不治。陳生父親悲痛控訴，酒駕事件層出不窮，怒斥吳男肇事逃逸，「簡直是殺人凶手」。

警方調查，吳男當天駕駛一輛價值近新台幣300萬元的七人座廂型車，該車為公司租賃的車輛，他與友人於KTV飲酒作樂後，凌晨3時許獨自酒駕返家，行經西屯區黎明路三段、凱旋路口時，未減速闖紅燈，直接撞上正在騎機車準備返家的陳生。

▲▼ 台中市西屯區黎民路與凱旋路口今(8)日凌晨發生一起死亡車禍 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳姓大四生遭吳姓男子酒駕撞死，大好青春戛然而止，陳生家長心碎悲喊「我的孩子就這樣沒了」。（圖／資料照片）

監視器畫面顯示，吳男闖紅燈高速撞擊陳生，導致陳生連人帶車噴飛，撞上護欄才停下，現場機車嚴重扭曲，零件碎片四散；然而，吳男肇事後未停車查看，反而逃逸。警方接獲報案後展開追查，清晨5時許，吳男在友人陪同下投案，經檢測酒測值為0.37mg/L，警方依公共危險致死罪及肇事逃逸罪送辦，台中地方法院考量有逃亡之虞，裁定羈押。

吳男高中肄業，過去曾涉及鬥毆案件遭判刑，並有三次無照駕駛紀錄。警方表示，吳男駕駛的租賃車原本為洗車場業者所有，業者將其作為接送客人之用，吳男無照駕駛已違反道路交通管理條例，警方將另行告發車主。

綜合報導，陳生父母得知噩耗後悲痛欲絕，陳母在認屍時崩潰哭喊，「為什麼不能看他的臉？」陳父則憤怒質問，「打個工回家，就被酒駕、無照、闖紅燈的人撞死。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲無照的吳姓男子酒駕撞死人還逃逸。（圖／民眾提供）

陳生為高雄醫學大學職能治療系四年級學生，近期在南投、彰化、台中等地醫院實習，除了學業，他還在服裝店兼職，並兼差外送貼補生活費。案發當日凌晨3時許，陳生剛完成最後一單外送，還傳簡訊給女友，「要回家了。」沒想到短短幾分鐘後，卻發生悲劇。

陳父難掩哀痛，質疑台灣司法對於酒駕的處罰是否仍然過輕。他強調，如果吳男當下選擇報警、叫救護車，也許兒子還有救，然而吳男卻選擇逃逸，毫無悔意。

高雄醫學大學對此事件深感悲痛，已向陳生家屬表達哀悼，並啟動關懷機制，協助家屬處理後事。校方表示，將提供必要的心理支持與法律諮詢服務，幫助師生度過這段艱難時刻。職能治療系學生升上大四後，須至全台各大醫院進行實習，陳生的離世對同學與師長而言，都是無法彌補的遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NBA最慘球隊！傷到湊不滿8人　比賽恐取消
蔡依珊突PO左眼傷腫照！遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮玉長大橋斥資5.2億重建！基樁全數完成　預計明年中完工

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

嘉義透天厝豪宅藏大麻農場　警攻堅扣近億元毒品！2男被求重刑

金門金寧鄉雜草火警！燃燒面積約1000平方公尺　消防到場滅火

柯文哲愛將偷吃女黨工！反控妻「直播公開徵友」出招讓自己恢單

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

外遇毀人家庭　鄭貞茂：和她只是球友

「珍珠呆」連殺3老大撼動黑白兩道　槍擊要犯之首凶狠一生

「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

「唐僧大戰白骨精」每周做4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

花蓮玉長大橋斥資5.2億重建！基樁全數完成　預計明年中完工

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

嘉義透天厝豪宅藏大麻農場　警攻堅扣近億元毒品！2男被求重刑

金門金寧鄉雜草火警！燃燒面積約1000平方公尺　消防到場滅火

柯文哲愛將偷吃女黨工！反控妻「直播公開徵友」出招讓自己恢單

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

外遇毀人家庭　鄭貞茂：和她只是球友

「珍珠呆」連殺3老大撼動黑白兩道　槍擊要犯之首凶狠一生

「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

「唐僧大戰白骨精」每周做4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

生病堅持不去醫院！捷克女驚訝台灣醫護比：護理師有超能力？

花蓮玉長大橋斥資5.2億重建！基樁全數完成　預計明年中完工

台積電失守千元　指數跌逾百點

邊充電邊滑手機　泰15歲少女陳屍床上！疑延長線「1狀況」電死人

賞螢活動啟動！開幕音樂會+市集　專車直達大農大富

小男孩捷運大喊「阿姨為何坐這裡」　父母圍著她！網怒：沒救了

《柯南》新劇場版官方備「沉睡小五郎」座椅：這次我不會睡著

上回闖民宅　彰化市深夜又見水鹿逛大街！居民驚呼：三小啊　

從顏色看個性！選擇你的馬戲團色彩　探索內心世界

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！一大包20顆只賣80元、必買爆漿起司

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

社會熱門新聞

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

凌晨傳訊給女友「要回家了」　台中醫大生遭酒駕撞飛慘死

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大樓管理員與女住戶激戰4次！日曆註記成鐵證

雲云技術長遭殺害　作家嘆：被認為是挑釁

即／西門町濺血！3少年遭砍急送醫

背著癌妻外遇下屬　揭金融大老不倫內幕

老闆棍殺員工30萬交保　死者家屬嚇壞

騎士等紅燈突OHCA！護理師跪地CPR搶命成功

「小雞很快長大」傳下體照給小三　鄭貞茂遭人夫對質逃了

西門町當街砍人釀3傷！警掌握犯嫌

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

更多熱門

相關新聞

大四兒遭酒駕撞死　父悲喊：孩子就這樣沒了

大四兒遭酒駕撞死　父悲喊：孩子就這樣沒了

一位22歲陳姓大四醫學生8日凌晨在台中市西屯區打工外送時，遭23歲、無駕照的台中吳姓男子酒駕闖紅燈撞死。陳生傷勢嚴重，送醫搶救仍宣告不治。陳生父親是北部媒體主管，聽到消息情緒潰堤直喊「不敢相信，我的孩子就這樣沒了！」更砲轟台中不是喊酒駕零容忍，為何還會發生這樣的事情？

洗車工開「阿法」撞死高醫大生　車主慘了

洗車工開「阿法」撞死高醫大生　車主慘了

KTV狂歡後酒駕撞死高醫大生！肇逃男黑歷史曝

KTV狂歡後酒駕撞死高醫大生！肇逃男黑歷史曝

高醫大生跑外送遭酒駕撞斃　校方悲痛回應了

高醫大生跑外送遭酒駕撞斃　校方悲痛回應了

即／無照又酒駕撞死醫學生！台中洗車工收押

即／無照又酒駕撞死醫學生！台中洗車工收押

關鍵字：

酒駕肇逃

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面