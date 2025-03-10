凌晨傳訊給女友「要回家了」　台中醫大生遭酒駕撞飛慘死

記者張靖榕／綜合報導

台中市8日凌晨發生嚴重酒駕事故，23歲吳姓男子無照駕駛、酒後闖紅燈，撞死22歲的陳姓醫大四年級學生，竟還肇逃。陳生當時剛完成外送工作，傳訊給女友「要回家了」，準備返回租屋處，卻遭到撞擊，送醫後不治。陳生父親悲痛控訴，酒駕事件層出不窮，怒斥吳男肇事逃逸，「簡直是殺人凶手」。

警方調查，吳男當天駕駛一輛價值近新台幣300萬元的七人座廂型車，該車為公司租賃的車輛，他與友人於KTV飲酒作樂後，凌晨3時許獨自酒駕返家，行經西屯區黎明路三段、凱旋路口時，未減速闖紅燈，直接撞上正在騎機車準備返家的陳生。

▲陳姓大四生遭吳姓男子酒駕撞死，大好青春戛然而止，陳生家長心碎悲喊「我的孩子就這樣沒了」。（圖／資料照片）



監視器畫面顯示，吳男闖紅燈高速撞擊陳生，導致陳生連人帶車噴飛，撞上護欄才停下，現場機車嚴重扭曲，零件碎片四散；然而，吳男肇事後未停車查看，反而逃逸。警方接獲報案後展開追查，清晨5時許，吳男在友人陪同下投案，經檢測酒測值為0.37mg/L，警方依公共危險致死罪及肇事逃逸罪送辦，台中地方法院考量有逃亡之虞，裁定羈押。

吳男高中肄業，過去曾涉及鬥毆案件遭判刑，並有三次無照駕駛紀錄。警方表示，吳男駕駛的租賃車原本為洗車場業者所有，業者將其作為接送客人之用，吳男無照駕駛已違反道路交通管理條例，警方將另行告發車主。

綜合報導，陳生父母得知噩耗後悲痛欲絕，陳母在認屍時崩潰哭喊，「為什麼不能看他的臉？」陳父則憤怒質問，「打個工回家，就被酒駕、無照、闖紅燈的人撞死。」

▲無照的吳姓男子酒駕撞死人還逃逸。（圖／民眾提供）



陳生為高雄醫學大學職能治療系四年級學生，近期在南投、彰化、台中等地醫院實習，除了學業，他還在服裝店兼職，並兼差外送貼補生活費。案發當日凌晨3時許，陳生剛完成最後一單外送，還傳簡訊給女友，「要回家了。」沒想到短短幾分鐘後，卻發生悲劇。

陳父難掩哀痛，質疑台灣司法對於酒駕的處罰是否仍然過輕。他強調，如果吳男當下選擇報警、叫救護車，也許兒子還有救，然而吳男卻選擇逃逸，毫無悔意。

高雄醫學大學對此事件深感悲痛，已向陳生家屬表達哀悼，並啟動關懷機制，協助家屬處理後事。校方表示，將提供必要的心理支持與法律諮詢服務，幫助師生度過這段艱難時刻。職能治療系學生升上大四後，須至全台各大醫院進行實習，陳生的離世對同學與師長而言，都是無法彌補的遺憾。