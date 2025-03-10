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桃園青年節系列活動即起熱血啟動　329發布主題歌曲

▲桃園青年節系列活動即起熱血啟動

▲桃園青年節系列活動即起熱血啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接329青年節，桃園市政府青年局10日舉行「2025 青春響起 夢想前行」青年節系列活動啟動記者會，宣告今年的青年月正式展開。局長候佳齡表示，今年適逢青年局成立10週年，市府特別規劃一系列豐富多元的活動，即日起至3月底，每週推出培力課程與職場體驗，讓桃園青年能夠拓展視野、發揮創意，打造夢想的舞台。

今年青年節系列活動涵蓋四大培力主題：「職場創業力」、「職人手作力」、「美感設計力」及「社會參與力」，邀請各領域專家與青年對話，透過實戰經驗分享，提升青年競爭力。此外，還安排了三場職場體驗活動，帶領青年深入了解不同產業，拓展未來職涯發展的可能性。

▲桃園青年節系列活動即起熱血啟動

▲舞點子熱力四射演出。（圖／青年局提供））

壓軸登場的青年節主題活動「2025青春響起 夢想前行-青春主場秀」，將於3月29日（青年節當天）在桃園A19站旁亞矽IOT展廳（廣場）熱血開演！邀請知名樂團怕胖團、新生代創作女聲163braces、「桃園星人秀」冠軍歌手呂儀、最佳人氣樂團浸淹場所，以及多所校園熱音社團接力演出，點燃全場熱情，讓青春魅力席捲桃園！

▲桃園青年節系列活動即起熱血啟動

活動當天，將首度發布青年局成立10週年暨青年節主題歌曲，這首歌曲由桃園青年諮詢委員與「星人秀」冠軍歌手呂儀共同創作，代表市府對青年聲音的重視，也象徵青春世代的力量與價值。除了精彩音樂演出，現場還設置趣味滿點的體驗區，包括「發呆大賽」、活動限定「免費拍貼機體驗」、青春留言板等，讓青年留下最獨特的青春回憶。此外，多輛特色美食餐車進駐，提供豐富多樣的餐點選擇，讓參與者在享受活動的同時，也能品味桃園在地美食。

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