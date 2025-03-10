柯文哲未戴戒具奔喪　律師曝「司法已4度禮遇」：相當卸任總統待遇

▲戒護奔喪的柯文哲於父親告別式現場。（圖／民眾黨提供)

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）舉行告別式，台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，而柯文哲手腳並未戴著戒具步入家祭會場。對此，律師黃帝穎指出「司法至少四度禮遇」，今天未上戒具是禮遇柯文哲，陳前總統曾戒護返家，基於卸任總統禮遇，例外未配戴戒具，而柯文哲已然超越民代，獲得相當卸任總統禮遇，民眾黨攻擊司法，是得了便宜還賣乖。

黃帝穎表示，今天柯文哲戒護返家參加父親家祭，羈押法第23條是法不外人情的設計，所有在押被告如符合法定事由，均可申請，但原則上戒護返家均上戒具。

黃帝穎提到，過去嘉義議員戴寧戒護返家家祭上手銬腳鐐，一般在押被告，依據羈押法第23條規定，申請戒護返家，執法人員均給予配戴戒具，現任議員也不例外。而陳前總統曾戒護返家，基於卸任總統禮遇，例外未配戴戒具，柯文哲已然超越現任民代，獲得相當卸任總統禮遇。

黃帝穎指出，「司法至少四度禮遇柯文哲」，第一、柯文哲戒護返家未上戒具。第二、柯文哲是唯一討論治喪獲解除禁見的在押被告，高院裁定柯文哲等被告有七大串證滅證事實，北院及檢方仍同意柯文哲解除禁見，等於冒著被告串證的法律風險及一般在押被告感受「不平等」的壓力，解禁禮遇柯文哲。

黃帝穎再指，第三、柯文哲是唯一拒絕提訊獲北檢禮遇的在押被告，一般在押被告，不可能拒絕檢方提訊，唯獨柯文哲曾拒絕提訊，獲檢方禮遇同意。

黃帝穎強調，第四、柯文哲獲檢廉空等卻不破門的禮遇，檢察官持法院裁准的搜索票執行搜索，遇到抗拒即破門執行，不會空等，才能降低被告串證滅證的風險，但檢廉執行柯文哲住處搜索，主任檢察官及廉政署副署長在外空等一小時未破門，顯然非常禮遇柯文哲，民眾黨攻擊司法是得了便宜賣乖。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲離開父親告別式現場。（圖／黃國霖攝）