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蚊子特愛這血型！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

蚊子特愛這血型的人！有3特質要注意　醫師：易招蚊蟲叮咬

▲ 英國皮膚科醫師古魯分享有3特質的人容易招蚊蟲叮咬，且蚊子特愛O型血的人。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在一群人中，有些人總是會先被蚊子叮咬，甚至是被叮很多次。其實國外有研究曾指出蚊子特愛O型血的人，最近英國皮膚科醫師古魯（Derm Guru）也透過影片分享，有3種特質的人容易招蚊蟲叮咬，並說明背後原因；此外古魯提醒，少穿深色服飾能降低被「叮」上的機會。

根據外媒《鏡報》報導，英國皮膚科醫師古魯日前在TikTok上傳影片，分享會吸引蚊子叮咬的3種特質，首先是剛運動完的人，因為在運動後汗水中有氨、乳酸與尿酸的氣味，正好都是蚊子喜歡的，加上體溫高，便容易成為蚊子鎖定的目標。

接著就是愛喝啤酒的人，古魯引述一則研究報告，喝下一罐360毫升的啤酒，很快就會被蚊子叮。第3種吸引蚊子的特質就是體型較豐腴的人，古魯解釋這類人呼吸更頻繁，容易呼出更多二氧化碳，蚊子普遍被二氧化碳吸引，因此體型豐腴的人就容易被叮咬。另外，古魯也說有研究指出蚊子特愛O型血。

除此之外，古魯也解答為何蚊蟲喜歡叮咬人類腳踝周遭，最主要是那片區域有非常多「活躍」細菌。最後古魯也呼籲，外出減少穿著黑色系或深色服飾，改穿淺色系服裝能大幅降低被蚊蟲叮咬的機會。古魯的話讓不少網友很無奈，紛紛表示，「我生來就是蚊子的食物」、「出汗就容易被蚊子叮太慘了吧」。

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