「制服地圖」涉侵權、張貼暴露女高中生照　43歲工程師遭法辦

▲制服地圖網站緊急關閉並貼出公告。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

擁有10多萬會員的臉書社團「制服地圖」，日前遭人指控未經允許，張貼全國各男、女高中生，穿著制服照片，還附上個人IG、臉書，照片也未經處理顯現個資。新北刑大獲報，經調查發現網站上，還張貼他國女性，穿著較暴露校服照片，警方火速通知網站負責人說明偵辦。

據了解，從事電腦工程師的43歲江姓男子，103年架設「制服地圖」網站，不分男、女可將穿著高中制服照片，上傳至網站，讓民眾票選最喜歡、好看的制服。但有民眾的高中制服照，在不知情下被張貼在該網站，並且制服上的名字、學號都未經處理、一覽無遺，受害民眾憤而向警方報案。

新北刑大獲報，發現網站上除張貼不知情民眾高中制服照，並在一旁附上個人IG及臉書連結，還張貼日本、越南等國，穿著較為暴露高中制服。警方昨天（8日）前往桃園通知江男到案說明，江男坦承，並將緊急將網站關閉。詢後警方依違反著作權法、個人資料保護法、妨害風化等罪，移送新北地方檢察署偵辦。

新北市刑警大隊呼籲，本案倘有未經同意遭拍攝上傳影像或供不特定人觀覽之被害人，亦可主動與警方聯繫，依法偵辦，並提醒在網路社群上傳私人照片務必謹慎，以防不肖人士無故使用。