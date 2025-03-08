醫師曝「甘露糖」抗癌潛力振奮醫學界　天然食物裡就能吃到

▲張家銘表示，蘋果等多種天然食物當中，能夠攝取到甘露糖。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

罹患癌症以後，想要重新恢復健康，通常需要大量的時間。台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日分享，根據最新研究顯示，天然單醣「甘露糖」能夠讓癌細胞進入代謝混亂的狀態，甚至還能影響腫瘤微環境，且蔓越莓、蘋果、桃子等多種天然食物都能夠攝取到，雖然目前仍在臨床研究階段，但潛力已讓醫學界感到振奮。

張家銘在臉書上分享，癌細胞「嗜糖成性」，能夠攝取葡萄糖迅速生長，讓擴散變得不可收拾，因此科學家們一直都在思考，是否能讓癌細胞「吃錯東西」，讓癌細胞從內部崩解。

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而根據最新的研究顯示，天然單醣「甘露糖」不僅能讓癌細胞進入代謝混亂的狀態，甚至能改變腫瘤微環境，影響免疫治療的效果，「更重要的是，它並不是實驗室裡才有的神秘物質，而是日常生活中就能找到的天然成分。」

張家銘解釋，癌細胞與正常細胞最大的不同，在於癌細胞極度依賴糖分生存，正常細胞能夠靈活利用不同能量來源，癌細胞則是幾乎只吃「葡萄糖」。這也意味著，若是能干擾葡萄糖代謝，就能讓癌細胞的能量供應出現問題，進而抑制腫瘤生長。

▲張家銘表示，甘露糖存在於多種天然食物當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



張家銘說，甘露糖與葡萄糖的結構極為類似，若癌細胞將甘露糖誤認成葡萄糖並攝取，就會發生一連串的代謝錯誤，導致能量供應受阻、影響細胞增殖，甚至導致癌細胞死亡。更加關鍵的是，正常細胞能夠有效代謝甘露糖，並不會受到影響，「這使得甘露糖成為一種選擇性攻擊癌細胞的『甜蜜陷阱』。」

張家銘引述最新研究結果，指稱甘露糖不僅能讓癌細胞代謝失控，還能透過調節腸道菌群，進而影響腫瘤微環境，「在非小細胞肺癌的研究中，口服甘露糖的小鼠腸道內『好菌』的比例顯著上升，並產生了更多抗炎與抗腫瘤的代謝物。這些變化讓腫瘤周圍的發炎細胞減少，促使免疫系統對腫瘤發動更有效的攻擊。」

張家銘指出，甘露糖還能夠影響腫瘤細胞的基因調控機制，透過抑制O-GlcNAc轉移酶（OGT），降低促炎基因JUN和細胞激素IL-8的表達，讓癌細胞失去保護屏障，更容易被化療、免疫治療等手段攻擊，讓甘露糖不只是單純「餓死癌細胞」，而是能夠同時影響代謝、免疫系統的雙重武器。

至於甘露糖該如何補充？張家銘分享，其實甘露糖存在於多種天然食物當中，包含蔓越莓、蘋果、桃子、橙子、芒果、楓糖、蘆筍及蕈菇類。而除了天然食物以外，甘露糖也能以營養補充品的方式來購買，市售的甘露糖粉末、膠囊，最常用來治療尿道感染，現在隨著更多研究，證明甘露糖對癌細胞的影響，作為癌症輔助療法的應用，正在受到廣泛關注。

張家銘說，雖然甘露糖的抗癌效果仍在臨床研究，但潛力讓醫學界感到興奮。未來科學家們將進一步研究，甘露糖如何與現有的癌症治療方法聯合使用，以提高治療效果。這對癌症患者而言，意味著未來可能有更多低副作用、高選擇性的輔助治療方式能夠選擇。