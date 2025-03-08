日本電信巨頭遭駭客入侵！　近1.8萬企業資料遭外洩

▲ NTT客戶資料恐怕外流。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本電信巨頭NTT（NTT Communications, NTT Com）於5日證實，公司內部設備遭不明人士未授權存取，導致多達1萬7891家企業客戶資料可能已經外洩，其中包括客戶名稱、合約編號、電話號碼、電子郵件地址、實體地址以及服務使用資訊。但目前尚未確認有多少員工個人資料受到影響，受害企業名單也尚未公開。

綜合外媒報導指出，NTT是在2月5日偵測到內部網路中的「訂單資訊流通系統」（オーダ情報流通システム）出現異常存取，當時立即對系統內的設備A實施存取限制。

經過進一步調查，2月6日確認該系統內的部分資訊可能已經外洩。隨後，公司在2月15日發現內部網路中的另一台設備B也遭駭客入侵，並於當天將該設備從內部網路隔離。至於駭客入侵設備B的方式及具體技術細節，NTT通訊表示「不予回應」。

由於此次駭客攻擊規模龐大，NTT通訊已展開強化安全措施，並表示將重新檢討公司內部所有系統的通訊路徑，進一步提升網路監控機制，以防止類似事件再次發生。但目前仍不清楚攻擊的幕後黑手為何，攻擊方式也尚未完全釐清。此外，至今尚無任何主要的勒索軟體組織聲稱對這次攻擊負責。

報導中提到，電信業者近年來頻頻成為駭客組織的攻擊目標，尤其那些受到國家支持的駭客組織與網路犯罪集團。2024年9月，有報導指出，與中國有關的駭客組織「Salt Typhoon」已成功入侵多家美國電信與網際網路公司，企圖獲取美國高級政府官員的私人通訊紀錄。一份最新報告也提到，「Salt Typhoon」仍在持續針對電信供應商進行攻擊。此外，許多網路犯罪集團也鎖定電信公司的通話紀錄資料庫，以進行後續的網路攻擊。

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