董事長砍死技術長！雲云科技資本額4.2億　曾獲國家產業創新獎

▲雲云科技董事長曾志新(右)2023年獲國家產業創新獎 。（圖／翻攝Cubo Ai 智慧寶寶攝影機臉書）



記者吳佩蓁／台北報導

雲云科技公司今（7日）發生砍人案！52歲董事長曾志新與51歲梁姓技術長疑因理念不合起爭執，梁男也因不滿公司提出離職，怎料雙方今天下午4時許相約在辦公室談判，曾志新一氣之下竟持水果刀朝梁後頸砍2刀，導致梁男大量失血慘死。資本額4.2億的雲云科技，是國內知名的寶寶攝影機廠商，去年還拿下經濟部最高獎項「第八屆國家產業創新獎」。

曾志新擁有10多年軟體研發經驗，2017年成立雲云科技，隔年推出「CuboAi智慧寶寶攝影機」，是台灣首家以AI術搭配臨床學理開發的寶寶攝影機，2019年進行A輪募資，獲得國發基金與益鼎創投共同投資1.3億元，同時進軍歐美市場。

CuboAi 自創立以來，透過創新科技、AI 人工智慧應用與提升消費者體驗，致力於協助爸媽輕鬆育兒，並與各領域的專家合作，打造完整的母嬰生態圈，讓全世界的爸媽能擁有更優質的育兒環境與體驗。2023年雲云科技更獲得經濟部「第八屆國家產業創新獎」，並由時任經濟部長王美花親自頒獎給曾志新。

當時曾志新受訪表示，「同理心、真誠對話、敏捷」是公司三大核心理念，「同理心」是試著站在對方的角度思考、理解對方的觀點，不以自己的經驗或知識判斷是非好壞；「真誠對話」，分享和傾聽彼此最真實的想法，幫助對方發現盲點，一起成長；「敏捷」，勇於挑戰有效率且創新的工作方式，不拘泥於現況與繁文縟節，掌握趨勢、跟上市場的快速變化。怎料如今卻因與梁姓技術長因理念不合竟動手砍死人，震驚社會。

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