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不是不舉！泌尿醫曝「腎虧5大跡象」　晨勃減少也是警訊

▲▼頻尿,中醫,腎氣。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲泌尿科醫師透露腎虧可能出現的5大跡象。（示意圖／免費圖庫photoAC）

記者柯振中／綜合報導

「腎虧」是常常見到的詞彙，不過這種情況會表現出什麼症狀，多數人並不清楚。對此，泌尿科醫師高銘鴻表示，如果真的「腎虧」的話，深體會表現出5大跡象，除了性功能下降以外，還有小便異常、腰酸背痛等情況，若真的懷疑有腎臟相關問題，務必及早就醫。

高銘鴻在臉書上分享，在中醫理論當中，腎臟與人體的生命力、精氣神及性功能有關，若是有腎虧的情況，可能導致疲倦、腰膝痠軟、夜尿頻繁、性功能下降等問題。不過從西醫的觀點出發，當然不會使用「腎虧」這個名詞，西醫所關心的是腎臟的過濾功能、尿液生成、體內電解質與代謝廢物的排除能力，若腎功能受損的話，可能導致慢性腎病、腎衰竭等疾病。

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至於「腎虧」會有什麼樣的表現？高銘鴻也列出5大跡象，分別如下：

一、小便異常：腎臟的主要功能之一就是產生尿液，觀察尿液的變化是判斷腎健康的重要指標！常見的異常包括頻尿及夜尿增多、尿液泡沫多且持續不消、尿液顏色異常、尿量驟減或驟增。

二、容易疲勞精神不濟：腎臟負責過濾血液，並產生促紅血球生成素（EPO），幫助製造紅血球。當腎功能下降時，可能會導致貧血，出現全身無力及容易疲倦、臉色蒼白及頭暈、注意力不集中等症狀。

▲▼ 命根子,生殖器,斷根,下體。（示意圖／翻攝自pexels）

▲泌尿科醫師透露腎虧可能出現的5大跡象。（示意圖／免費圖庫Pexels）

三、腰痠背痛：許多人認為，腰痠背痛等於腎不好，但並非完全正確，真正腎病所引起的疼痛，是位於腰部兩側靠近脊椎的地方，出現鈍痛或悶痛，且疼痛可能伴隨發燒、尿液異常（血尿、濃尿等）。如果沒有伴隨其他症狀，可能只是因為久坐、姿勢不良或肌肉痠痛，若有尿液異常等症狀，務必盡快就醫檢查。

四、水腫：腎臟負責調節體內的水分與電解質，當腎功能下降時，體內的水分無法正常排出，就可能出現腳踝、眼皮腫脹，甚至是全身水腫，異常包含早晨起床眼皮腫、雙腳踝腫，按壓後皮膚會凹陷且久久不回彈、體重短期內突然增加等。

五、性功能下降：高銘鴻說，這是大家最擔心的問題，不過性功能問題可能與心理壓力、內分泌失調、血管健康等因素有關。但如果出現晨勃減少、長期疲倦及精神不濟、尿液異常等症狀，就可能與腎功能有關，務必盡早就醫。

 
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