不只心臟病！醫師曝「這種泌尿科疾病」也是男性免役理由

▲近日王大陸偽造病歷試圖規避兵役的新聞引起討論，泌尿科醫師表示，有一種泌尿科疾病會讓男性不必當兵。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者柯振中／綜合報導

藝人王大陸透過仲介偽造病歷，試圖規避服役義務，新聞近日鬧得沸沸揚揚，有關免役的疾病因此掀起討論。對此，泌尿科醫師呂謹亨表示，其實泌尿科疾病當中，有一種病可以讓男性不必當兵，並且對這項疾病做了詳細的介紹，以及確診後的治療方式。

呂謹亨在臉書粉專上表示，近日有知名藝人利用醫學手法逃避兵役，讓他想起過去在金門北碇島當兵的時光，「其實，翻開役男體檢表，泌尿科，確實有一種病可以不用當兵：那就是【間質性膀胱炎】。」

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呂謹亨介紹，間質性膀胱炎好發於40歲左右的女性，女性罹患這種病的機率，大約是男性的十倍，男性只占少少的比例。這種病的常見症狀，包含明顯的頻尿、急尿、夜尿，以及漲尿時恥骨上、下腹部會隱隱作痛，等到排完尿才會緩解。

呂謹亨說，罹患間質性膀胱炎以後，就醫檢查時，驗尿不會有明顯的感染、發炎，吃了多種膀胱過動藥物，也都沒有效果，通常有經驗的泌尿科醫師，就會將這種症狀納入診斷。

▼呂謹亨表示，間質性膀胱炎的症狀，包含明顯的頻尿、急尿、夜尿等等。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



呂謹亨分享，過去他曾碰過21歲的男性大學生患者，這名大學生平時容易緊張、焦慮，因此常常頻尿、急尿，甚至是下腹疼痛，準備考試前症狀更加嚴重，已經影響到日常生活。

不過，男大生的泌尿道並無感染，吃了許多藥物也沒有改善，因此他在排除其他問題後，做出了間質性膀胱炎的診斷。所幸經過治療，男大生的症狀也好轉許多。

至於該如何治療？呂謹亨提到，目前常見的治療方式，分別是壓力調適、飲食控制等保守治療，以及口服抗組織胺藥物、三環抗抑鬱藥、口服肝素、抗乙醯膽鹼藥物、非類固醇消炎的止痛藥等藥物治療，還有膀胱水擴張術、潰瘍切除術等等。

而第二線的治療，是膀胱內灌注玻尿酸、肝素、特殊藥物等等。第三線治療則是肉毒桿菌注射、經皮神經電刺激術等。

第四線的手術治療，則有膀胱成形術、膀胱切除手術。不過，呂謹亨提醒，這類手術破壞性大，是萬不得已的手段。

最後，呂謹亨提及，目前還有新的治療方式，包含膀胱內生長因子灌注、PRP高濃度血小板活性血漿注射、低能量震波治療等等，在某些病患身上，也能看見顯著幫助。