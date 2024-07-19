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安平開台天后宮做十六歲成年禮　「成功啟航穿越台南400」

▲2024安平開台天后宮的台南「做16歲成年禮」將於8月10日在啟動，這次配合「台南400」活動，共提供400位名額，結果一堆出就秒殺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024安平開台天后宮的台南「做16歲成年禮」將於8月10日在啟動，這次配合「台南400」活動，共提供400位名額，結果一堆出就秒殺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024安平開台天后宮的台南「做16歲成年禮」將於8月10日在啟動，這次配合「台南400」活動，共提供400位名額，結果一堆出就秒殺，為此廟方與市府民政局推出「線上做16歲」體驗，即日起報名開放到年底，讓外縣市及國外學子也能突破地域限制參與台南特有成年禮。

安平開台天后宮「做16歲成年禮」的古禮儀式，至今已超過 40 年的歷史，每年由台南市政府委託財團法人安平開台天后宮文化基金承辦的「做16歲成年禮」，以富含時代意義的主題融入成年古禮科儀。今年活動，除遵循古禮進行之外，更安排古都木偶戲團的掌中劇達人黃冠維運用巧思創意編撰精彩歷史大戲，讓參與學子透過布袋戲演出認識台南歷史演變；另安排到大員港遊台江，去體驗18世紀的早昔台江國際貿易港。

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▲2024安平開台天后宮的台南「做16歲成年禮」將於8月10日在啟動，這次配合「台南400」活動，共提供400位名額，結果一堆出就秒殺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

基金會董事長、開台天后宮主委盧友禮表示，今年適逢「台南 400 年」，由安平開台天后宮、觀音亭、廣濟宮、靈濟殿、安平古堡、安平區公所等單位共同策劃精彩豐富的活動內容，在活動中讓剛出爐的「轉大人」學子們，透過活動了解「台南 400 年」的歷程，給予學子們一份期許～珍視傳統、開創當代、展望未來！

台南市長黃偉哲表示，今年除現場的「做16歲」的實質活動，配合「台南400」系列活動，也首次開放線上「做16歲」，讓居住在國外的朋友也可以參與，歡迎外縣市的朋友來台南吃美食，參加各項活動。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，參加2024年做16歲成年禮的學子，於上午依循古禮進入安平開台天后宮大殿敬拜開台媽祖與延平郡王、進入文昌殿祭拜石將軍、石將軍夫人、文昌帝君，接著向父母長輩敬奉茶水，說出心裡感恩的話，戴狀元帽「躦出鳥母宮」禮拜敬謝註生娘娘、七娘媽，象徵「轉大人」迎向成年，再前往安平觀音亭、安平海頭社廣濟宮廣濟宮参拜。

▲2024安平開台天后宮的台南「做16歲成年禮」將於8月10日在啟動，這次配合「台南400」活動，共提供400位名額，結果一堆出就秒殺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

午餐由安平開台天后宮準備滷麵，廟埕進行掌中劇達人黃冠維運用創意、詼諧手法編劇精彩歷史大戲，劇情內容為台灣墾拓史及安平媽由來。下午安排學子前往台江國家公園成功啟航～大員港遊港（陪伴親人可自費參與），藉由文史導覽全程70分鐘，讓參與者了解荷蘭人曾在1624年從澎湖轉移到「大員」（今安平地區）為發展據點的台江演變。另有安排目前熱門的彩繪古堡數字畫（安平古堡）活動。在熱鬧、文史內涵及藝術創作的豐富活動圓滿後，為做 16 歲轉大人們，遞送一份跨越大人門檻～頒證成年證書獻禮。

▲2024安平開台天后宮的台南「做16歲成年禮」將於8月10日在啟動，這次配合「台南400」活動，共提供400位名額，結果一堆出就秒殺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林國明指出，安平開台天后宮承辦全市做 16 歲成年禮行之有年，年年保留傳統古禮加上融入台南市政府的「主題」以創意包裝，打響國際知名度，其中藝術意象創作的鳥母宮成為安平做 16 歲主題的 CIS（custom Identity System），目前廟方企劃將鳥母宮「亮化」，延續新春所開啟的「媽祖主燈」的夜間導覽，接著鳥母宮「亮化」以延續「夜間經濟」活動。

盧友禮表示，2024年做十六歲成年禮「成功啟航 穿越台南 400」有以下特色：一、今年（113）適逢「台南 400 年」，做十六歲成年禮受理報名遴選出 400名幸運兒參與隆重古禮加上創意新漾的「轉大人」活動。 二、今年首場架構「線上做十六歲成年禮」，參加者可透過上傳完成自我挑戰照片，即可獲得電子憑證，憑證可換取獎勵並獲抽獎資格，最高可獲5000元文創購物金。三、台江成功啟航讓參與學子全程70分鐘體驗海島子民應有乘風破浪的特 質及與國際銜接的胸懷。四、「鳥母宮亮化」帶動夜間經濟，共同為發展繁榮地方創見及共識。

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