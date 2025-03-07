德州美墨炸雞出新品！美式鹽酥雞+香辣肉醬飯　連2周飲料免費喝

▲德州美墨炸雞推出全新「美式鹽酥雞辣醬飯」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式炸雞品牌「德州美墨炸雞」推出新品「美式鹽酥雞辣醬飯」，選用火辣墨西哥肉醬飯搭配西式辛香料調配出的美式鹽酥雞，打造全新組合，即日起於全門市上市，至3月20日前凡購買新品即可享飲料免費喝限時優惠價。

▲▼「美式鹽酥雞辣醬飯」是墨西哥肉醬飯搭配美式鹽酥雞的組合。

德州美墨炸雞首度推出「美式鹽酥雞辣醬飯」，不同於傳統台式鹽酥雞，特意使用西式辛香料調配出的美式鹽酥雞做為主角，帶有獨特異國風味，再搭配香濃墨西哥肉醬飯，火辣口感超開胃，即日起正式開賣，至3月20日前只要購買美式鹽酥雞辣醬飯即可免費喝中杯飲料，原價195元，限時特價170元。

▲達美樂首度推出全新主餐系列「熔岩披薩馬芬」。

達美樂近日則是推出全新主餐系列「熔岩披薩馬芬」，把披薩變身成馬芬造型，並打造成可以輕鬆拿取、1人也能完食的恰恰好尺寸，一共有3種經典口味選擇，包括「壽喜牛」、「夏威夷」及「BBQ雞」，酥脆外皮搭配滿滿濃郁起司、內餡，大口咬下超滿足，每組3種口味各1原價180元，現嚐鮮價只要169元，只要於官網預定任一品項即可享嚐鮮加購價優惠。