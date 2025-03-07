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22歲女優直播上廁所！鏡頭一歪「下體整片走光」　無碼露點片慘外流

▲▼22歲女優直播上廁所！鏡頭一歪「下體整片走光」　無碼露點片外流。（圖／X、Instagram）

▲瑪麗娜在直播中突然尿急，因此帶著手機進廁所，沒想到卻意外走光。（圖／X、Instagram）

記者王佩翊／編譯

秘魯22歲成人女優瑪麗娜·戈爾德（Marina Gold）近日在上廁所時直播，沒想到不慎將鏡頭對準自己的下半身，隨後脫下內褲如廁，還完整展示自己的生殖器，整個畫面都被直播出去。由於這起「突發事故」，瑪麗娜也遭該直播平台封鎖。

根據《每日郵報》報導，知名成人女優瑪麗娜平時主要在美國工作，然而她日前回到家鄉秘魯，拍攝一系列直播，以維持人氣。她近日在首都利馬的Jockey Plaza購物中心街頭進行直播，過程中突然內急，因此衝進廁所。

當時她暫時將手機放在馬桶旁的地面，以為角度能夠完美錯開，沒想到卻不小心錄下自己的下半身，甚至拍下她脫下內褲如廁、露出整個下體的畫面。

▲▼22歲女優直播上廁所！鏡頭一歪「下體整片走光」　無碼露點片外流。（圖／X、Instagram）

▲瑪麗娜不知道鏡頭角度可以清楚拍到自己的下體，就將內褲脫下。（圖／X、Instagram）

由於直播內容嚴重違反直播平台Kick的規定，因此她事後被祭出處分，遭到平台封鎖。

瑪麗娜無奈表示，「我上廁所時把鏡頭角度調整成我認為看不到的地方，但事實證明我錯了，Kick平台的確就是不能露出這些部位。」

她一開始被禁播6天，但在積極申訴後，時間縮短到15小時。她說，「我寫信跟他們道歉，解釋這完全是意外。最後他們只禁播我15小時，現在一切已經恢復正常了。」然而讓她氣憤的是，竟有網友將她的無碼走光片放到TikTok販售，每份要價1.29美元（約新台幣42元）。

 
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