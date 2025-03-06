慶賀日文系獲宜得利百萬國際獎學金　世新大學校長赴日致謝

▲ 校長陳清河（左）致贈感謝狀，由奧田理事務局長代表接收，感謝似鳥國際獎學財團。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學日本語文學系於2024年9月與日本似鳥國際獎學財團（即，台灣音譯宜得利集團NITORI）立約，獲贈一百萬獎學金發給優秀日文系學生；為感謝集團慷慨貢獻，校長陳清河親率眾師長赴日致贈感謝牌與感謝狀，除表謝意外，更建立美好情誼橋樑，約定未來持續頒發此一獎學金，給予世新大學學生鼓勵。

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▲ 雙方交換當地代表性伴手禮，以表友好情誼。

似鳥國際獎學金財團自2005年創立，20年來已經捐贈全球破萬名優秀學生獎學金，秉持創辦人似鳥昭雄鼓勵大眾「為他人、為社會」的奉獻精神，鼓勵青年學子朝夢想挑戰以期為社會貢獻心力，於台灣已經捐助近900名學生；世新大學也於2024年獲頒此獎學金，鼓勵本校學生勇於逐夢，並能積極參與國際交流活動。

為感謝似鳥國際獎學金財團對世新大學厚愛，由陳清河校長率賴正能副校長兼教務長、林恒志副校長兼社會資源發展中心執行長、呂慧芳主任秘書、日本語文學系潘心瑩副教授與林雪貞助理教授親赴日本東京拜訪，與奧田理事務局長及藤井洋介經理交流，期待日後更多合作機會。

▲ 似鳥國際獎學財團與世新大學校方共同留念，歡慶本次致謝儀式圓滿。

會談間奧田事務局長除讚揚世新大學優秀的傳播領域教學外，更表示對日語系的肯定與感念，培養許多優秀人才於企業服務，具備實務思維與實踐經驗，成為企業重要人才培育寶庫；已有十位校友加入似鳥國際獎學金財團成為夥伴，展現日文系特殊課程，如：「日本商業模式與個案探討」及「日語職場演習」等的活用成果。讓日文系學生在貿易與行銷領域中，能夠結合知識與實務特長，在經貿等各產業領域發光發熱，培養學生優良即戰力與實務力。

▲ 似鳥國際獎學財團奧田理事務局長簡介此獎學金理念，鼓勵世新大學優秀品牌力。

世新大學似鳥國際獎學金將於今年（2025）下半年實施，遴選十名優秀日文系學生，頒發每名十萬元，並以兩階段審查方式進行，讓每一位學生能夠持續精進，秉持似鳥創辦人的精神，累積自我、應用於社會，，也期待未來能與似鳥集團共創更多育才計畫並有校友加入。

▲ 適縫集團生日慶，與紀念花束合影，共慶似鳥國際獎學財團廿生日。