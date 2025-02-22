色廟公性侵女信徒！她參拜被搭訕「慘失身」

▲張姓廟公將女信徒載回家性侵，被台南地院判刑。（資料照／記者林東良翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名張姓男子在某廟宇擔任廟公，先前女信徒小芸（化名）到廟裡參拜，沒想到他竟假借吃東西聊天的藉口，將小芸載回家，動手實施侵犯，嚇得小雲報警處理。台南地院審理後，依照強制性交罪，判張男3年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，張男是台南某廟宇的廟公，2024年2月間，他看見頗有姿色的小芸來廟裡參拜，於是便上前搭訕，約小芸等他下班後一起吃飯、聊天。

等到下班以後，張男假借「騎兩台車不能聊天」的藉口，載著小芸外出買食物，接著又稱「要繼續聊天」，無視小芸想走的請求，直接將人載回住處。

回到住處以後，張男旋即換了一副嘴臉，強制將小芸推倒，並且動手性侵得逞，直到小芸需要去看醫生，才放對方走，並且給予小芸1,000元。

小芸不堪受侮，向朋友抱怨以後，決定報警處理。而經過採檢鑑定，小芸的貼身衣物也確實驗出了張男的DNA。

對於自己犯下的惡行，張男並沒有過多辯解、最終坦承犯行。不過，小芸沒有調解意願，雙方並沒有成立調解，台南地院法官衡量全案狀況，最終依照強制性交罪，判張男3年4個月有期徒刑，全案仍可上訴。