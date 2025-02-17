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高鐵推「卡娜赫拉」聯名新品　2月底前指定款88折

▲▼高鐵推「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組 。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵推「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瞄準IP聯名商機，高鐵與台灣香氛品牌「Take a Snooze瞇一下」合作，推出兩款「卡娜赫拉的小動物」聯名香氛商品組，另高鐵也與台中「太陽堂老店」推出聯名檸檬餅禮盒組，搭配P助與粉紅兔兔列車長，即起開賣，此外，2月底前「高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項88折。

高鐵宣布推出「高鐵聯名香氛組」及「高鐵聯名節慶限量禮盒」兩款聯名香氛商品組，以向日葵氣息發想，搭配木質麝香，調配出冬日暖陽氣息。

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其中「高鐵聯名香氛組」售價950元，內含擴香與隨行淡香水，另贈手機掛繩；「高鐵聯名節慶限量禮盒」售價1,380元，內含專屬造型壓克力夜燈、粉紅兔兔玩偶帆布包及擴香，另贈提袋。即起在「T-Shopping高鐵線上購」銷售。

▲▼高鐵限定開賣「太陽堂聯名檸檬餅禮盒組」。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵限定開賣「太陽堂聯名檸檬餅禮盒組」。（圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵也與太陽堂老店推出的聯名檸檬餅禮盒組，以檸檬巧克力包覆著鬆軟綿密的蛋糕，外形有如半顆檸檬，每盒6入，售價350元，即日起於「T-Shopping高鐵線上購」、太陽堂老店門市及官網販售。

高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」是高鐵TGo會員專屬的購物平台，嚴選近千種商品，即日起至2月28日「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」聯名商品指定品項享88折優惠，TGo會員還可使用點數折抵訂單金額。

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