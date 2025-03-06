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社會 社會焦點 保障人權

男演員傳裸照勾人妻「快被妳操乾了」　綠帽夫怒告求償獲賠20萬

▲▼牽手,情侶,男女。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲男星傳情人妻「妳是我的！」法官認證過界判賠人夫20萬。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名人妻與男演員因拍戲結識，互動親密，丈夫意外發現兩人透過通訊軟體頻繁聯繫，對話內容包含「想你嘛」、「門沒鎖直接進來」、「記得關定位」等曖昧字句，甚至附有裸照，丈夫憤而提告，指控男演員侵害配偶權，求償精神慰撫金80萬元。士林法院審理後認定，雙方互動已超出一般社交範圍，對婚姻關係造成影響，判男演員賠人夫20萬元。

判決書指出，人妻因臨時演員工作與男星結識，兩人逐漸熟絡，從普通寒暄到熱戀式對話，關係迅速升溫，而人妻與男星互傳大量親密訊息，對話內容極為大膽，例如：「想你嘛」、「好想抱抱」、「記得我是你的」，甚至傳裸照示愛：「在等妳抱抱」、「快被妳操乾了」。

更誇張的是，兩人還密謀如何避開人妻丈夫：「記得關定位」、「我們必須小心謹慎」、「門沒鎖，直接進來」。男星甚至在對話中邀約：「那我們約11點富士飯店」、「快到南港展覽館了」。

這些訊息被人妻丈夫發現後，他認為妻子與男星互動已超過一般社交範圍，嚴重影響其婚姻關係，因此向法院提起訴訟，主張男星行為已侵害配偶權，並請求賠償精神慰撫金80萬元。

面對指控，男星辯稱對話內容僅是「酒後玩笑」，並表示自己因長期患有高血壓「無性能力」，強調雙方並未發生進一步關係。

然而法官看對話內容，認為即使無法證明雙方有實際發生性行為，雙方互動已遠超一般朋友的往來，且對話內容顯示兩人曾商討如何避免被人妻丈夫發現，已嚴重損害婚姻的穩定性，因此仍須負擔法律責任。

法院審酌人妻丈夫為自營空調公司商號負責人，高職畢業，名下有不動產，月收入約10至15萬元，而男星則為高中肄業，擔任臨時演員，收入不穩定，月收入約1至2萬元，名下無不動產，判男星應賠償20萬元。

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