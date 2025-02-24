盜版87楓之谷海削1.2億引內鬨　BOSS級線人「自爆」私服團滅

▲「87MS」私服團隊非法營運侵權「楓之谷」逾7年獲利破億元，士林地檢署偵結起訴。（圖／翻攝自Facebook／87MS懷舊楓之谷）

記者黃宥寧／台北報導

台灣知名「楓之谷」私服團隊「87ms」透過私設伺服器提供遊戲服務並招攬玩家儲值，該團隊自2017年起非法運作，7年間不法獲利高達1.23億元，遊戲橘子公司檢舉後檢調展開偵辦，查扣伺服器、遊戲數據及相關金流帳冊等。士林地檢署偵結，依違反著作權、商標法等罪起訴曙光科技公司曾姓負責人等5名成員。

根據檢方調查，「87谷」私服由曙光科技公司負責營運，該公司於2021年正式成立，但早在2017年，曾姓負責人便透過「BOBO楓之谷私服服務端販售網站」，向不詳人士Bobo Henry購買遊戲破解檔與程式碼，成功破解官方遊戲伺服器端，架設未經授權的「楓之谷」私服，讓玩家可直接登入遊戲。

2021年起，該團隊進一步擴大營運，將「87ms」私服納入公司化管理，成立曙光公司，由曾男負責整體經營，陳男擔任營運長暨工程部主管，袁男出任法務長兼執行長，黃男負責伺服器與硬體管理，吳男則負責遊戲程式開發與維護。5人明知「楓之谷」遊戲屬於韓國NEXON公司的智慧財產，並已授權台灣遊戲橘子公司代理營運的情況下，仍私自架設私服，公開對外招攬玩家加入。

「87ms」私服的運營模式與官方遊戲極為相似，團隊透過官方網站「87谷」臉書社團「87MS懷舊楓之谷(2023)」、LINE客服帳號「陪你一起白癡的捌柒谷」，大肆宣傳該私服，並標榜「舊楓谷第一品牌」、「還原經典版本」，藉此吸引不特定玩家加入。

為獲取不法利益，「87ms」團隊架設非法儲值機制，玩家可透過超商代碼繳費、信用卡支付、虛擬帳戶轉帳等方式儲值遊戲點數，獲得更高的經驗倍率、專屬裝備與遊戲貨幣，進而營利。

檢調發現，該團隊在2021年至2024年間，每月獲利高達200萬至400萬元，累計不法獲利達1.23億元，資金流入合作金庫與永豐銀行帳戶，並透過台灣萬事達金流公司進行資金運轉，以規避追蹤。

2024年初，內部成員發生利益糾紛，袁姓法務長與曾姓負責人因財務分配問題發生衝突，最終決定向法務部調查局台北市調查處自首，提供私服經營模式、金流流向與技術架構，更成為該案關鍵突破口。

隨後，調查局展開搜索，於2024年2月7日進行查緝行動，成功查扣曙光公司內部伺服器、遊戲數據、金流帳冊，並追蹤銀行帳戶資金流向，確認該團隊確實透過私服儲值非法獲利。

士林地檢署檢察官劉昱吟檢察官經多月調查，認定曾、陳、袁、黃、吳姓男子5人，為維持私服長期營運，內部分工明確，曾負責決策，陳負責遊戲程式修改與伺服器管理，黃則負責玩家數據與網站維護，確保遊戲運行穩定，還採用多層防護機制，試圖躲避警方追查，涉案明確，依違反著作權等罪起訴，檢方不僅追繳全數不法所得，並針對私服伺服器、遊戲數據等物件申請沒收。