台灣麥當勞「玉米濃湯」竟是全球獨有！關鍵起源曝：跟盜版有關

▲全球麥當勞僅台灣有賣玉米濃湯。（圖／翻攝自麥當勞網頁）

文／鏡週刊

各國麥當勞會因地方風俗民情，推出限定品項，像是風靡台灣人的日本「楓糖鬆餅漢堡」等。近日有一名民眾透露，飛到日本或澳洲等地，到當地麥當勞要點玉米湯時發現根本沒有這個品項，才知道該品項只有台灣在賣，而麥當勞玉米濃湯怎麼會變成台灣的限定商品，則要回溯到1978年1關鍵原因。

一名網友在社群好奇發文表示，先前到日本與澳洲的麥當勞點餐時，意外發現「沒有賣玉米湯」。文章一曝光，掀起大票網友高度討論，「日本也沒有賣真的很意外」、「為什麼國外麥當勞不賣玉米湯呢？」「我還以為全球麥當勞都有玉米湯欸」。也有網友表示，「我的外國朋友們之前也是對於台灣麥當勞有玉米濃湯感到很驚訝」。

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事實上，麥當勞在全球100多個國家展店，會針對當地人口味推出「在地化」菜單，而台灣獨家販售的商品就是「玉米湯」。據《NOWnews 今日新聞》報導指出，玉米濃湯原是西方食物，卻變成台灣特色商品，要回溯1978年7月，當時堪稱是台灣第一間漢堡專賣店的速食店「麥當樂」，號稱來自美國，且招牌也有「黃色m」字，當時菜單中就有雞絨玉米湯。

直到本尊麥當勞1984年正式登台，並對麥當樂提出訴訟，麥當樂因不堪輿論黯然退場，但台灣人早已習慣在速食店配玉米濃湯，於是麥當勞也「就地合法化」，在台灣的菜單中推出玉米濃湯，而台灣有多熱愛玉米濃湯，看台式牛排店也採用玉米濃湯作為湯品就可以知道。



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