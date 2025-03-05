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斑馬線「3條神秘白線」貫穿！內行曝用意　大票點頭：很貼心

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

▲原PO好奇三條線是做什麼的。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

多數人對斑馬線的印象，都是長方形的白色橫向線條。最近一名網友過馬路時發現，斑馬線中間多了「三條線」從中貫穿，因為是第一次注意到，忍不住好奇是什麼意思。文章曝光後掀起熱議，有人聯想到知名品牌笑說「應該是聯名款吧」，就有內行網友解答，並曝光其中貼心用意。

原PO在臉書●【爆廢公社】●貼出照片，「好奇問斑馬線多這三條線是什麼？」說自己是第一次注意到這種斑馬線。只見斑馬線中間多了3條長長的白線，好奇「請問中間那3條白線是什麼意思？」從照片中可見，原本的斑馬線有一段被三條細細的白線貫穿。

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看到貼文後，有網友笑說「跟愛迪達聯名的斑馬線 」、「給你練考駕照直線七秒用的」、「過馬路要流三條汗才安全」、「直線七秒，不能高於七秒的線」、「腳踏車練直線7秒的地方。」

至於那三條線到底是什麼？有人熱心回答，「很貼心的設計！這是導盲行穿線，提升視障朋友過馬路的安全」、「在原長方形白線條狀的行人穿越道多了3條線，高度增加0.4公分幫助盲人辨認行走動線，防滑係數也升級，提升視障朋友過馬路的安全。」

事實上，新北市交通局曾在官網解釋，導盲行穿線是為視障朋友所設計，在原本長方形白線條狀的行人穿越道中多加3條線，高度增加0.4公分，幫助盲人辨認行走動線，防滑係數也升級，提升視障者過馬路的安全。

不過也有網友直呼，照片中的畫法不太正確，「正確畫線方式是要直接畫到人行道，並接上人行道定位磚，這個是錯誤畫法，這個線會比路面高一些些」、「路口處沒導盲磚，也沒有盲人指示鈴，用意是好的，但沒有實質幫助。」

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