台北凌晨下冰雹　外送員遭砸喊逃命要緊「打到手會痛」

記者黃翊婷／綜合報導

受到鋒面影響，雙北自3日入夜後下起大雷雨，甚至在4日凌晨罕見出現冰雹，把不少人從睡夢中吵醒。台北一名外送員表示，送餐到一半突然下冰雹，打在手上會痛，只好趕緊逃命；另一名台北市文山區的網友也表示，半夜聽到屋頂棚子發出巨響，嚇得貓咪都躲起來了，一看窗外竟然是滿地冰雹。

▲網友目睹下冰雹。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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氣象署4日凌晨發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾注意，因為旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風，甚或伴隨冰雹發生。許多雙北地區的民眾4日凌晨目睹下冰雹，紛紛在社群平台發文，台北一名外送員在臉書社團「Foodpanda Ubereats 外送甘苦談（全台）」發文表示，凌晨突然下起冰雹，砸在安全帽上發出鏘鏘的聲音，手也被砸痛，只好趕緊「逃命」。

▲網友覺得這波冰雹有點大顆。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

另一名人在台北市文山區的網友也於臉書社團「爆廢公社」發文提到，半夜突然聽到超大雷聲伴隨大雨，屋頂的棚子發出乒乒乓乓巨響，嚇得他的貓咪都跑去躲起來了，好奇往窗外一看，「天啊！滿地的冰雹，（希望）一切平安！」

其他網友也紛紛留言表示，「難怪剛剛外面雨遮很大聲，我也文山區」、「我大同區大稻埕也有」、「西寧北路好像也有」、「真替停在外面的車子擔心」、「我好幾年沒看過冰雹了」。