蕭淑慎凌晨聲明切割老公：冤有頭債有主，誰搞事請找誰

▲蕭淑慎放閃挺老公。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

記者葉國吏／綜合報導

48歲的蕭淑慎和33歲的梁軒安結婚7年多，去年梁軒安被兩名女子控告性侵。蕭淑慎今天（5日）突然在臉書發表聲明，強調夫妻是兩個獨立的個體，「冤有頭債有主，以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰」。

蕭淑慎5日清晨的發文中表示，她和梁軒安雖然是夫妻，但在事業和人際關係上是完全獨立的個體。由於夫妻關係，朋友之間產生了誤解，進而影響到他們各自的朋友和工作夥伴，帶來許多不必要的麻煩。她強調「我蕭淑慎在外面所有的行為或是事業都與梁軒安無關」，同樣地，梁軒安的行為和事業也與她無關。

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蕭淑慎認為，大家都是成年人，應該具備相對的成熟和責任感。「我真的不想再聽到誰說，還不是因為是妳先生又或是還不是因為是你老婆，所以我才會怎樣又怎樣的」，這對她和梁軒安都是不公平的，因為這樣會否定他們各自的努力。

她直言「冤有頭債有主」，以後無論她或梁軒安惹是生非或做了好事，請大家都找當事人負責或稱讚當事人。蕭淑慎補充說，請不要問她是否發生什麼事，「我很好也沒有離婚，只是不明白為什麼夫妻就要共同承擔什麼，誰規定夫妻做什麼事對方一定都要知道」。她表示，在她的世界裡，她非常開放。