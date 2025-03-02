　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北2毒蟲蛇行拒檢！追撞公車卡電桿　搜出喪屍煙彈+安非他命

▲▼張男及邱女擁毒躲查緝追撞公車卡在電桿間，員警將2人逮捕起獲毒品及依託咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張男及邱女擁毒躲查緝追撞公車卡在電桿間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區昨（1日）晚間45歲張姓男子駕駛白色小客車疑似酒駕，蛇行左飄右晃遭通報，警方趕往攔查時，張男不但拒檢，還加速逃逸，最終失控自撞電線桿並追撞一輛公車，所幸公車上無人受傷。警方隨後將受困車內的張男及55歲邱姓女乘客救出，並在車內搜出毒品安非他命、依托咪酯煙彈及海洛因針頭，全案依法送辦。

據悉，昨晚6時許接獲報案，指稱一輛白色小客車行駛不穩，左飄右晃疑似酒駕，立即派遣蘆洲分局龍源派出所警力前往攔查。員警在五股區龍米路一段11巷口發現該車，鳴笛示意停車受檢，但張男拒絕停車，反而加速逃逸，警方隨即展開追緝。

▲▼張男及邱女擁毒躲查緝追撞公車卡在電桿間，員警將2人逮捕起獲毒品及依託咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張男駕車沿途蛇行，最終在五股區成泰路四段失控自撞電線桿，並追撞謝姓男子駕駛的公車，整輛車卡在電線桿及公車間，幸好公車內無人傷亡。張男及邱女則因撞擊受困車內，員警與救護人員合力將兩人拉出，隨後警方在張男身上搜出3支內含殘渣的海洛因針頭，並在邱女身上查獲11.5公克的安非他命、6.7公克的依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）、23公克的依托咪酯煙油及一台電子煙主機。

警方將張男依公共危險罪現行犯逮捕，並與邱女一同依《毒品危害防制條例》，移送士林地檢署偵辦，另外是否涉及毒駕將進一步調查。

▲▼張男及邱女擁毒躲查緝追撞公車卡在電桿間，員警將2人逮捕起獲毒品及依託咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼員警將2人逮捕起獲毒品及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張男及邱女擁毒躲查緝追撞公車卡在電桿間，員警將2人逮捕起獲毒品及依託咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不明疾病千人染病60死！　剛果居民怕爆狂逃
方大同爆肺病逝！醫曝「氣胸復發率50%」　1習慣風險增22倍
比特幣是騙局？《富爸爸》作者認了再反轉：美元和銀行更騙
驚知友人家「都喝煮沸自來水」嚇爛她！　一票吵翻：從小喝到大
方大同生前信奉罕見宗教！　名字由來有特殊意義
快訊／林俊傑宣布大巨蛋開唱！　場次全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中母女新田步道驚魂！母遭大狗咬5個洞見血　動保處要查了

快訊／收假注意！國1南屯段大車翻覆「滿地碎石」

用知名泡麵當暗號！警嗅到毒味約出逮人　藥頭求饒：第一次賣

新北2毒蟲蛇行拒檢！追撞公車卡電桿　搜出喪屍煙彈+安非他命

彰化清潔隊員「收業者1600紅包」！遭判刑1年10月　繳5萬換緩刑

13歲國中生疑遭霸凌猝死！南檢3／3解剖相驗　釐清餵毒疑雲

轉彎處違停害慘人！男騎士碰撞倒地　阿姨魚躍龍門慘摔影片曝

夜店咖無照酒駕「警報器自響」遭攔查　撞爛6車雙手合十道歉

7貓屍「頭破肋骨斷」散落馬路…運將涉嫌虐殺！法院裁定羈押禁見

推輪椅未避坑洞害長者摔落重傷　貧困居服員遭判7月還被求償

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

台中母女新田步道驚魂！母遭大狗咬5個洞見血　動保處要查了

快訊／收假注意！國1南屯段大車翻覆「滿地碎石」

用知名泡麵當暗號！警嗅到毒味約出逮人　藥頭求饒：第一次賣

新北2毒蟲蛇行拒檢！追撞公車卡電桿　搜出喪屍煙彈+安非他命

彰化清潔隊員「收業者1600紅包」！遭判刑1年10月　繳5萬換緩刑

13歲國中生疑遭霸凌猝死！南檢3／3解剖相驗　釐清餵毒疑雲

轉彎處違停害慘人！男騎士碰撞倒地　阿姨魚躍龍門慘摔影片曝

夜店咖無照酒駕「警報器自響」遭攔查　撞爛6車雙手合十道歉

7貓屍「頭破肋骨斷」散落馬路…運將涉嫌虐殺！法院裁定羈押禁見

推輪椅未避坑洞害長者摔落重傷　貧困居服員遭判7月還被求償

天氣轉熱更要喝水！盤點喝水「5大好處」　喝足幫助減緩焦慮

連假開工昏昏欲睡！醫曝「4體質」易有收假症候群

多時相號誌看不懂？屏東警一招教你走

方大同爆肺病逝！醫曝「氣胸復發率50%」　1習慣風險增22倍　

台中母女新田步道驚魂！母遭大狗咬5個洞見血　動保處要查了

柯瑞宣告生涯最後一次灌籃　勇士主帥談深度：先進季後賽再說

快訊／收假注意！國1南屯段大車翻覆「滿地碎石」

傳統市場淪陷？買「2盒草莓＋6橘子＋6蓮霧」被收2040...真相超怒

用知名泡麵當暗號！警嗅到毒味約出逮人　藥頭求饒：第一次賣

新北2毒蟲蛇行拒檢！追撞公車卡電桿　搜出喪屍煙彈+安非他命

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

社會熱門新聞

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

高雄特勤全副武裝衝入童裝店　真相曝光

驚悚畫面！104歲嬤噴飛數十米慘死

5歲童驗出565倍K他命　竟是毒母同房狂吸

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

台中死亡車禍！驚悚撞擊瞬間曝

新竹女登山跌落邊坡　找出口二度滑落亡

快訊／柯文哲解除禁見！陳佩琪、柯美蘭「今首度會面」

地政局長涉詐領特別費被搜索　中市府：尊重調查

高雄碎屍魔「鐵鎚驗出兄嫂DNA」　疑殺人兇器

女老闆約砲遇到恐怖情人　個資全遭PO網

即／結束首次會面！柯美蘭曝柯文哲現況：他閃到腰

更多熱門

相關新聞

Lexus停車場自撞　紅色液體流滿地

Lexus停車場自撞　紅色液體流滿地

新北市林口區文化二路一段一處住宅大樓地下室，26日上午11時許，一部Lexus凌志小客車開到地下二樓停車場時，不明原因衝撞柱子，造成車內3名女乘客擦挫傷，男駕駛幸運安然無事，進口車車頭毀損、水箱破裂，紅色冷卻液流滿地，消防救護人員到場，將3名傷者送醫，所幸沒有大礙，詳細原因有待進步調查。

國1白車衝出護攔擊落燈桿翻覆！駕駛靠安全帶保命

國1白車衝出護攔擊落燈桿翻覆！駕駛靠安全帶保命

花蓮自小客撞電桿　駕駛一度受困3人送醫

花蓮自小客撞電桿　駕駛一度受困3人送醫

即／國6國姓1號隧道轎車撞牆！駕駛送醫不治

即／國6國姓1號隧道轎車撞牆！駕駛送醫不治

台中凌晨2起酒駕自撞

台中凌晨2起酒駕自撞

關鍵字：

八里區自撞毒蟲

讀者迴響

熱門新聞

大S爆「3摯愛繼承上億遺產」！協議內幕曝光

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實

高雄特勤全副武裝衝入童裝店　真相曝光

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

金價大跳水　「2原因」引拋售

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

更多

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面