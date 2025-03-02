新北2毒蟲蛇行拒檢！追撞公車卡電桿　搜出喪屍煙彈+安非他命

▲張男及邱女擁毒躲查緝追撞公車卡在電桿間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區昨（1日）晚間45歲張姓男子駕駛白色小客車疑似酒駕，蛇行左飄右晃遭通報，警方趕往攔查時，張男不但拒檢，還加速逃逸，最終失控自撞電線桿並追撞一輛公車，所幸公車上無人受傷。警方隨後將受困車內的張男及55歲邱姓女乘客救出，並在車內搜出毒品安非他命、依托咪酯煙彈及海洛因針頭，全案依法送辦。

據悉，昨晚6時許接獲報案，指稱一輛白色小客車行駛不穩，左飄右晃疑似酒駕，立即派遣蘆洲分局龍源派出所警力前往攔查。員警在五股區龍米路一段11巷口發現該車，鳴笛示意停車受檢，但張男拒絕停車，反而加速逃逸，警方隨即展開追緝。

張男駕車沿途蛇行，最終在五股區成泰路四段失控自撞電線桿，並追撞謝姓男子駕駛的公車，整輛車卡在電線桿及公車間，幸好公車內無人傷亡。張男及邱女則因撞擊受困車內，員警與救護人員合力將兩人拉出，隨後警方在張男身上搜出3支內含殘渣的海洛因針頭，並在邱女身上查獲11.5公克的安非他命、6.7公克的依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）、23公克的依托咪酯煙油及一台電子煙主機。

警方將張男依公共危險罪現行犯逮捕，並與邱女一同依《毒品危害防制條例》，移送士林地檢署偵辦，另外是否涉及毒駕將進一步調查。

▲▼員警將2人逮捕起獲毒品及依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）