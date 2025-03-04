高美館30年戶外藝術品毀了！塗鴉還簽「陳聖X」　網批沒水準

▲高美館戶外藝術品遭不明人士塗鴉，經修復後仍無法完全去除塗鴉痕跡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立美術館戶外藝術作品近日遭不明人士塗鴉破壞，除了被劃下不明圖案外，還疑似留下簽名「陳聖X」。園方發現後已請修復師進行清理，但仍無法完全去除塗鴉痕跡，網友對此紛紛表示「拜託請向破壞者求償」、「超沒水準」。

高美館園區內戶外藝術作品《對話！？對立！？》由德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）創作，透過花崗岩和鋼鐵的結合，抽象呈現科技發展與自然疏離的問題。該作品已在園區立足超過30年，乘載著高雄市民和訪客的文化記憶。

▲▼高美館戶外藝術品遭不明人士塗鴉，還簽上大名。（圖／記者許宥孺翻攝）

面對這次破壞事件，高雄市立美術館特別邀請正修科技大學修護中心的李孟懇講師，帶領志工進行修復工作。李孟懇講師指出，這次修復只能進行基本清理，無法完全去除塗鴉痕跡。修復團隊首先使用刷子清除表面粉塵，接著用棉花棒沾取少量純水細心清理，以避免留下水漬。

館方強調，一次的破壞已造成永久傷害，呼籲民眾尊重藝術、守護文化，來館參觀的民眾應溫柔對待每件藝術作品，在欣賞過程中輕輕觸摸、細細品味，避免破壞。如果發現有人破壞藝術品，請即時向館方回報，共同維護這片美麗園區，讓藝術之美得以延續至下一個世代。

▲▼修復師進行處理後，仍無法完全去除塗鴉痕跡。（圖／記者許宥孺翻攝）

網友則痛批，「拜託請向破壞者求償」、「超沒水準」、「這種人要抓去關」、「面積挺大的耶~始作甬者不管年齡，真的很沒水準，到底是什麼教育會這樣啊~」、「這種道德還需要人教嗎⋯⋯」。

警方表示，經與館方聯繫，今日下午2點已完成報案，民眾在藝術品上塗鴉行為已涉及《刑法》第354條毀損罪，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣1萬5000元以下罰金。後續警方將擴大調閱監視器，追查涉案犯嫌。

