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快訊／霧擾金門！小三通8點起停航　機場航班大亂「600人等補位」

▲▼金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門今晨濃霧影響能見度。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門海域今(4日)能見度不佳，經與陸方協商，今日金門水頭至廈門五通航線自上午8時起暫停航行。金門縣港務處呼籲，計劃搭乘的旅客在出發前，請預先向船公司確認航班狀態。

受到濃霧影響，金門機場航班也大亂，今晨一位難求，600多名旅客一早6點到場補位，現場擠滿候機人潮。

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氣象署指出，今日金門及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，金門及馬祖已或將出現能見度不足200公尺的現象，籲請民眾注意。

▲▼金門。（圖／記者林名揚翻攝）

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