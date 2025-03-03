人妻買iPhone 16遭婆婆情勒：我也要　她秒答應「1招解決」

▲ 一名人妻才買iPhone 16就遭婆婆情勒也要一台，她一口氣答應再用先生的信用卡買了另一台，借花獻佛被網友大讚神操作。（圖／翻攝自臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

圖文／CTWANT

婆媳相處不容易，最近一名人妻上網抒發心情，她買了新手機是一台iPhone 16，婆婆撞見後立刻表態也要一台，她答應後就用先生的信用卡再買一台，解決這個難題。許多網友都大讚人妻的妙招，還有人形容根本「神操作」。

有一名人妻今（3）日匿名在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到自己買了一台新手機是台iPhone 16，沒想到婆婆撞見後，對她說「我也想要」，當下她也只能說好；隨後人妻想到一個好方法，她直接拿先生的信用卡買了另一台新的iPhone 16，直言「反正不是我賺的錢，借花獻佛，婆婆開心，我就安心」，並附上新買的iPhone16照片。

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貼文一出，底下湧入不少網友討論，「婆婆的兒子表示：為何受傷的總是我？」、「太強了，可以這樣借花獻佛」、「神正確操作」、「其實妳也是有功勞啊，幫忙買跟幫忙刷卡，不然等她兒子買、等她兒子刷卡不知道要等多久」、「你是個得人疼的媳婦」。

也有人提出建議，「其實買13也是可以，婆婆根本不知道差別」；不僅如此，有過來人分享自己婆婆類似的狀況，「我老公買了16（iPhone 16）給我，婆婆說我不是不拿蘋果嗎？我說啊他就買了，舊手機也跑很慢，有新手機我就用啦」，能看出有些人家庭還是難避免婆媳相處問題。

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