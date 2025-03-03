餐廳「不接待10歲以下兒童」！原因曝光...1.8萬人力挺

▲台中一間餐廳公告不接待10歲以下兒童。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

台中沙鹿一間咖啡館在網上發布公告，宣布未來除了熟客的小孩與新生兒以外，不再接待10歲以下兒童，店家同時在公告中吐露背後緣由。貼文一出，1.8萬名網友看到業者分享的慘況，紛紛按讚力挺。

台中沙鹿的「走心咖啡廳」近日在網路社群發布公告，表示未來「不接待10歲以下兒童」，並解釋原因：「長期以來，有些家長不能在吃飯之餘，專心顧好自己的小孩，放任小孩欺負鴨子、嚇鴨子，讓小孩到處跑跳，破壞裝飾物品...各種奇葩事情，經過提醒不管不顧，還對店家生氣，因此只能做出這樣的決定。」

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店家強調，往後並非不再允許兒童入店，但僅限於對熟客的小孩與新生兒開放，「小孩沒有錯，看到小動物會興奮我們能理解，但是家長放任他們去欺負動物、踢鴨子，不阻止還笑『沒踢到』，我們不能理解，這裡不是遊樂場所請體諒。」老闆還透露，「還有小朋友會在廁所玩水、玩泡泡，水龍頭放著不關的，我們也無法理解。」

▲店家公告貼文。（圖／翻攝IG／zouxin2022）

公告曝光僅13小時，已超過1.8萬人按讚，不少網友都表示能理解店家的做法，「不要說台灣對小孩不友善，都是這些家長害的」、「我們討厭的不是小孩，是不管教的家長！」「我是有小孩的媽媽，不覺得店家這樣訂定有甚麼不對」。還有同樣是餐飲業的網友留言：「謝謝您的先鋒，本店即將跟進。」

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