市值超千億港元！蜜雪集團上市首日高開37%　9個月賺157億元

▲蜜雪冰城3日在香港交易所上市。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

蜜雪冰城股份有限公司3日在香港交易所上市（證券簡稱「蜜雪集團」），截至發稿，股價漲近37%，總市值超1046億港元，刷新港股茶飲產業市值紀錄。此前，蜜雪集團股票在2月28日香港暗盤交易中，一度上漲41%。

據《新浪財經》報導，即便賣著2元（人民幣，下同）的冰淇淋、4元的檸檬水、6元的奶茶，以及10元不到的咖啡等，超級平價的飲品，但蜜雪冰城依舊堪稱，中國最有價值的現製飲品公司。

蜜雪冰城在2023年淨利32億人民幣，2024年花了不到9個月就超越了這個數字，達到35億元（約新台幣157億元）；公司淨利率也成長到了18.7%。

▲蜜雪冰城主打平價飲品，迅速在全中國展店。（圖／CFP）

蜜雪冰城獲超5258倍認購，約1.82兆港元認購金額，超過2021年上市前收穫1.26兆港元的快手，創下港股史上最大規模的認購紀錄，被多家陸媒稱是名副其實的「凍資王」。

蜜雪冰城從2018年「下南洋」在越南河內市，開出首家海外門市，到現在蹤跡遍布全球，蜜雪冰城在印尼、越南、馬來西亞、泰國、新加坡、澳洲、韓國、日本等中國以外的地區，開出4800家門市，成為東南亞市場最大現製茶飲品牌。

光大證券先前發布研發表示，基於蜜雪冰城在海外市場的快速擴張，和強大的供應鏈優勢，預計其未來營收，和淨利將持續成長，考慮到公司的市場地位，和成長潛力，估值有望進一步提升。

市場分析師認為，蜜雪集團可望進一步提振港股市場信心，港股上市也有利於蜜雪集團鞏固市場地位。