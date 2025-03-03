　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

市值超千億港元！蜜雪集團上市首日高開37%　9個月賺157億元

▲▼蜜雪冰城。（圖／CFP）

▲蜜雪冰城3日在香港交易所上市。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

蜜雪冰城股份有限公司3日在香港交易所上市（證券簡稱「蜜雪集團」），截至發稿，股價漲近37%，總市值超1046億港元，刷新港股茶飲產業市值紀錄。此前，蜜雪集團股票在2月28日香港暗盤交易中，一度上漲41%。

據《新浪財經》報導，即便賣著2元（人民幣，下同）的冰淇淋、4元的檸檬水、6元的奶茶，以及10元不到的咖啡等，超級平價的飲品，但蜜雪冰城依舊堪稱，中國最有價值的現製飲品公司。

蜜雪冰城在2023年淨利32億人民幣，2024年花了不到9個月就超越了這個數字，達到35億元（約新台幣157億元）；公司淨利率也成長到了18.7%。

▲▼蜜雪冰城。（圖／CFP）

▲蜜雪冰城主打平價飲品，迅速在全中國展店。（圖／CFP）

蜜雪冰城獲超5258倍認購，約1.82兆港元認購金額，超過2021年上市前收穫1.26兆港元的快手，創下港股史上最大規模的認購紀錄，被多家陸媒稱是名副其實的「凍資王」。

蜜雪冰城從2018年「下南洋」在越南河內市，開出首家海外門市，到現在蹤跡遍布全球，蜜雪冰城在印尼、越南、馬來西亞、泰國、新加坡、澳洲、韓國、日本等中國以外的地區，開出4800家門市，成為東南亞市場最大現製茶飲品牌。

光大證券先前發布研發表示，基於蜜雪冰城在海外市場的快速擴張，和強大的供應鏈優勢，預計其未來營收，和淨利將持續成長，考慮到公司的市場地位，和成長潛力，估值有望進一步提升。

市場分析師認為，蜜雪集團可望進一步提振港股市場信心，港股上市也有利於蜜雪集團鞏固市場地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林家正、莊陳仲敖下放小聯盟春訓
快訊／24hrs內第二起！台中男猝死駕駛座...友人揪吃飯被
快訊／106萬股民嗨翻！00919配息公告　3／18除息
「中職最正MC」滑雪脫了！被拍外露低胸內衣
黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

陸全國政協會期6天10日閉幕　「十四五」收官之年積極踐行執政

市值超千億港元！蜜雪集團上市首日高開37%　9個月賺157億元

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

應對美國再次加稅　大陸反制「組合拳」指向美國農食產品

結紮3個月後老婆又懷孕　原來是男子「精子太活躍」

連續下跌！陸金價1g「降93元」　專家：需警惕短期回檔風險

岑浩輝發布行政命令　澳門立法會選舉9／14舉行

岑浩輝首度列席人大開幕　李家超也將出席

不想輸浙大！　北京清大增招生名額培養「AI+」人才

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

陸全國政協會期6天10日閉幕　「十四五」收官之年積極踐行執政

市值超千億港元！蜜雪集團上市首日高開37%　9個月賺157億元

直播／陸政協記者會今登場　劉結一再擔綱發言人

應對美國再次加稅　大陸反制「組合拳」指向美國農食產品

結紮3個月後老婆又懷孕　原來是男子「精子太活躍」

連續下跌！陸金價1g「降93元」　專家：需警惕短期回檔風險

岑浩輝發布行政命令　澳門立法會選舉9／14舉行

岑浩輝首度列席人大開幕　李家超也將出席

不想輸浙大！　北京清大增招生名額培養「AI+」人才

陳亭妃全國票后率先完成選舉補助款公益信託　近265萬關懷弱勢

《難哄》浪漫爆發！10句心動金句讓你無法自拔

坦言經濟面臨困難　劉結一強調陸產業體系配套優勢

狗狗腹脹緊急送醫　體內全是主人衣物「狂吞24隻襪子+嬰兒衣」

竹市青年租金補貼加碼　每戶最高可領6,000元

獲北市補助？　民眾黨批洪健益「拿資料自打臉」：浪費納稅人荷包

德州撲克暗營大型職業賭場　警衝場拘31人...內部豪華隔局曝光

科技妹「被說像河智苑」卻脫不了單！焦慮求解：交友圈好受限

台灣飯店不給一次性備品　日本人失望「住宿價格還比日本貴」

TPOC揭國民黨新會期「優先法案」聲量調查　　普發現金1萬議題奪冠

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

大陸熱門新聞

想刺激前妻復婚…男「假裝愛保母」真上床被捅死

常戴耳機出事了！28歲男「聽不到鬧鐘」終身聽損

陸網紅「貓又又」逝世　前一天還有開直播

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

拔完智齒！妹子嘴飄「腐臭味」噁炸　醫揭原因警告

火尾劃夜空！黑龍江人目擊紅光爆閃

影／兩會「維安」升級　遊客感受肅殺特色「京觀光」

陸高超音速「空對空飛彈」試射

2025兩會／陸對台工作「與時俱進」　

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

2025兩會／中美關係前景未卜　陸積極拉攏美國盟友、全球南方

陸大使籲美：「當務之急」是恪守一中　停止升級美台實質關係

2025兩會／陸將調降GDP增長目標？

2025兩會／忠平：軍費在GDP佔比依舊克制

更多熱門

相關新聞

台積電千元有撐！法人喊「不貴」　進場抄底留意2件事

台積電千元有撐！法人喊「不貴」　進場抄底留意2件事

228 連假期間，美股費城半導體指數、台積電（2330）ADR同步挫低，造成今（3）日台積電面臨千元保戰，法人表示，以今年台積電（2330）EPS預估值60元，千元價位並不算貴，然而市場仍在消化川普關稅課徵情緒，才會造成台股震盪，3月有西班牙通訊大會、輝達GTC等大型活動，台股仍在22502～23732點箱型區間整理。

還沒坐熱！雷軍首富之位「僅1hr」

還沒坐熱！雷軍首富之位「僅1hr」

台燿800G交換器滲透率提高！美系外資喊買進　目標價220元

台燿800G交換器滲透率提高！美系外資喊買進　目標價220元

台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

台光電創高後翻黑！　關注尾盤MSCI效應多空拉鋸

CCL廠台光電飆漲逾7%！去年每股海賺27.81元創高　擬配17元

CCL廠台光電飆漲逾7%！去年每股海賺27.81元創高　擬配17元

關鍵字：

蜜雪冰城港股上市股價蜜雪集團

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

蹦闆爆知名網紅私下接客

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

抗壓性極強的三大星座！

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面