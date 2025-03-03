曝時代力量未來3展望　王婉諭盼：2026在六都、竹竹苗成立議會黨團

▲時代力量新任黨主席暨決策委員上任記者會。（圖／翻攝自YouTube／時代力量）

記者郭運興／台北報導

時代力量日前舉行「黨主席暨黨員代表選舉」，而現任黨主席王婉諭成功連任。王婉諭今（3日）於「新任黨主席暨決策委員上任記者會」談論時代力量展望，她喊話，時代力量將團結一切可以團結的力量及值得託付的候選人，讓進步本土的力量在六都與竹竹苗站穩腳步，成立議會黨團，擦亮第三勢力的招牌，重建人民對政治的信任，為台灣打造更進步、更民主、更值得驕傲的未來。

王婉諭表示，十年前是一群關心台灣前途的前輩們，創立了時代力量，他們在創黨宣言提到「我們不能繼續當政治的旁觀者、政黨的啦啦隊，台灣人民必須把握機會，掌握改革政治、改造社會的主動權」。

王婉諭說，這十年來，時代力量有幸跟很多志同道合的朋友們，一起投入改造社會的運動，讓很多沒有顯赫背景的年輕夥伴有機會投身政治的實務工作，一起為基層人民發聲、扶助需要幫助的人們，為的是希望能夠有一個多元、民主、平等、公義的台灣。

王婉諭再說，十年後的現在，台灣依然面對中國的侵略威脅、社會的公平正義在衝突不斷的混亂政局當中，不斷感受到侵蝕和忽視，自己認為，台灣需要一股進步本土的力量，團結所有台灣人民，做自己國家的主人，來決定自己的命運，用具體的行動捍衛台灣主權與守護人民的安全，推動社會持續進步。

王婉諭強調，自己會拚盡全力，讓更多人相信與認同，一個有時代力量的台灣會是更好的台灣，讓時代力量十年前創黨時感動台灣人民、帶領台灣社會向前的那股力量，在現在的政治局勢當中開創一個全新的局面。

談到「未來兩年展望」，王婉諭指出，第一，時代力量將堅持「進步本土」路線，捍衛台灣的獨立自主與社會正義、推動民主深化、改造憲政秩序制衡膨脹的權力、聚焦民生經濟改革，打破貧富差距不斷擴大、社會分配嚴重失衡、年輕人失去希望的困局，把人民生活重新帶回政治焦點。

王婉諭再指，第二，反對中共侵略、建立乾淨政治為號召，團結一切可以團結的力量及值得託付的候選人，在2026年地方選舉，讓進步本土的力量在六都與竹竹苗站穩腳步，成立議會黨團，擦亮第三勢力的招牌，重建人民對政治的信任。

王婉諭提到，第三，時代力量將持續推進「二次創黨」的工程，做一個主張明確、路線清晰、方法具體，不投機、不包牌，可以讓人民相信、參與的政黨，集結更多志同道合的朋友，用行動改變一攤死水、失去想像力的政治現況。

最後，王婉諭強調，十年前時代力量號召了組黨運動，十年後的現在他們會更迫切來解決問題、提出解方，希望大家能夠與時代力量一起在這個非常紛擾的時代，打造一股理性、穩定、韌性的力量，為台灣打造更進步、更民主、更值得驕傲的未來。

▼時代力量新任黨主席王婉諭。（圖／翻攝自YouTube／時代力量）