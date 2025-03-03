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女學生被問「肉體換宿」激增！　愛爾蘭租屋黑幕曝光

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲愛爾蘭許多女學生表示，在臉書上尋找租屋房源時，遇上「肉體換宿」的要求。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭近期出現大量案件，女大生在臉書尋找出租房源時，竟被男性房東要求「肉體換宿」，這些租屋貼文看似正常，但只要是女性出面詢問，對方就會毫不遮掩地提出性要求。

愛爾蘭長年都是留學生的熱門選擇，該國目前約有4萬名說英語的留學生。不過，該國也長年遭受住房危機困擾，首都都柏林（Dublin）平均租金為2500歐元（約新台幣8.5萬元），與去年相比已經漲了4%，但因為出租物件短缺，留學生紛紛轉向社群媒體，尋找房源。

多名年輕女性向《天空新聞》表示，她們在臉書尋找租屋房源，詢問之後卻收到令人震驚的回覆，男性房東提議以性行為換取住宿，尤其留學生最容易碰到。

來自巴西的安娜（Ana Paula Viana）2022年來到都柏林學習英語，並且完成碩士學位，正如許多學生一樣，她在臉書尋找租屋房源，並且找到一間位於市中心的單間套房，「當我問他價格時，他說如果我每周去他房間睡個幾次，就不用付錢了。」她坦言相當震驚，但只是試圖忘記，然後繼續找下一間。

安娜認為，政府「絕對」需要盡快立法解決問題，因為人們總是把女人「性化」，尤其來自南美洲或拉丁美洲的女性，「一些男人會利用我們，只因為我們來自拉丁美洲，他們認為我們渴望獲得任何住處，或者我們很窮之類的。」

來自玻利維亞的達琳（Darling Duran）也到愛爾蘭學英語，她在網路上看見一間月租700歐元（約新台幣2.4萬元）的套房，於是私訊詢問，未料男性房東回應，「他都在晚上工作，所以床位是空的，我可以住在他房間，但他有時候也會在家。」

這名房東宣稱，因為他是單身，所以跟女孩睡在同一張床上，完全沒有問題，即使被達琳拒絕，仍多次邀她約會。達琳說，「我不覺得這很有趣。那一刻我很不舒服，而我認為沒有人應該經歷這種遭遇。」

愛爾蘭國際學生委員會（ICIS）表示，這種「肉體換宿」的通報案件驚人激增，該組織最近進行的一項調查顯示，每20名留學生之中，就有1人遭遇過這種狀況，呼籲當局盡速立法，解決這個問題。

事實上，愛爾蘭下議院原本提出2項法案，希望將此類行為明定為非法，但去年大選前被迫解散，因此未能通過。新任司法部長奧卡拉加（Jim O'Callaghan）說，政府正試圖讓「提供性服務當作房租」列為形式特殊的犯行，其部門與司法部一直在針對「合適的條款」進行磋商。

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