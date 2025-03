女學生被問「肉體換宿」激增！　愛爾蘭租屋黑幕曝光

▲愛爾蘭許多女學生表示,在臉書上尋找租屋房源時,遇上「肉體換宿」的要求。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

愛爾蘭近期出現大量案件,女大生在臉書尋找出租房源時,竟被男性房東要求「肉體換宿」,這些租屋貼文看似正常,但只要是女性出面詢問,對方就會毫不遮掩地提出性要求。

愛爾蘭長年都是留學生的熱門選擇,該國目前約有4萬名說英語的留學生。不過,該國也長年遭受住房危機困擾,首都都柏林(Dublin)平均租金為2500歐元(約新台幣8.5萬元),與去年相比已經漲了4%,但因為出租物件短缺,留學生紛紛轉向社群媒體,尋找房源。

多名年輕女性向《天空新聞》表示,她們在臉書尋找租屋房源,詢問之後卻收到令人震驚的回覆,男性房東提議以性行為換取住宿,尤其留學生最容易碰到。

來自巴西的安娜(Ana Paula Viana)2022年來到都柏林學習英語,並且完成碩士學位,正如許多學生一樣,她在臉書尋找租屋房源,並且找到一間位於市中心的單間套房,「當我問他價格時,他說如果我每周去他房間睡個幾次,就不用付錢了。」她坦言相當震驚,但只是試圖忘記,然後繼續找下一間。

