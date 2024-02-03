直播主尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱　粉絲羨慕：缺員工嗎？

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東森合作直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱　粉絲羨慕：缺員工嗎？

▲▼直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱。（圖／疲老闆提供）

▲直播主疲老闆日前舉辦尾牙，場面超嗨。(圖／疲老闆提供，下同)

記者林璟倩／專訪報導

粉絲經濟當道，不少網紅直播主帶貨業績搶搶滾，近期歲末年終尾牙祭，更是紛紛拚創意、比誠意地用力犒賞員工。東森直播電商合作直播主之一的「疲老闆」不僅是嘉義知名直播品牌，更被譽為「零食界的好市多」，今年尾牙就席開60桌，連嘉義市長黃敏惠、立委王美惠以及十幾位縣市議員都共襄盛舉，公司更大手筆請來玖壹壹911、電音芭比、百大DJ-Gina、網紅鳳梨以及辣妹舞團猛男秀讓全場嗨翻，甚至還有二十金釵迎賓發送周邊酒水。尾牙現場還同步直播吸引5.9萬次觀看，讓不少粉絲看了直呼羨慕、頻頻追問：有缺員工嗎？

▲▼直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱。（圖／疲老闆提供）

▲▼直播主疲老闆尾牙席開60桌犒賞員工，更請來人氣天團玖壹壹911表演。

▲▼直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱。（圖／疲老闆提供）

疲老闆為嘉義零食批發商英特奈國際有限公司旗下品牌，總經理陳冠銘受訪時分享，非常謝謝公司員工向心力十足，每次辦活動都相當熱情力挺，讓他相當感動，因此今年特別辦一場大型尾牙，邀請大家同樂，當天不只祭出腳踏車、86吋電視等豪華大禮，還海派發放1~2百萬以上的現金大獎與員工、來賓同歡，看到大家都玩得很開心，讓他覺得一整年來的努力都很值得。

▲▼直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱。（圖／疲老闆提供）

▲▼直播主疲老闆尾牙請來二十金釵迎賓，更狂灑百萬現金讓員工超歡樂。

▲▼直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱。（圖／疲老闆提供）

公司只有49名員工，尾牙卻辦了60桌，全因陳冠銘平時熱心參與公益活動，因此連嘉義市長黃敏惠也給足面子來出席，陳冠銘表示，謝謝市長、立委、議員及嘉義各界人士一同參與，也很感謝東森集團直播電商執行長王世均也蒞臨現場同歡，2023年疲老闆直播業績開出3億的亮眼成績，時值2024年農曆年前，陳冠銘特別喊出：「今年要做6億！」希望帶領團隊達成業億翻倍的目標。

陳冠銘表示，公司自2017年開始踏入直播圈至今已經7年，公司主要以賣吃的最受歡迎，舉凡零食、保健食品、調理包，還有年節必備乾貨、堅果等都很熱銷，近期和東森直播電商合作開賣吳宗憲代言的「日安玩美」、以及沈玉琳代言的「天選之泉」等也都開出漂亮的銷售成績。陳冠銘說明，疲老闆主要透過FB、tiktok等平台於每天晚上8、9點開播，一路直播到12點、1點，這麼長的播出時間若都在賣貨，觀眾肯定會覺得疲乏無趣，因此他的直播風格偏幽默風趣，很像在和朋友聊天，互動性相當高，最令人驚訝的是他有高達9成都是女性觀眾，因此時不時也要做點功課，加入女性有興趣的話題才能長期圈粉。

▲▼直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金、邀玖壹壹獻唱。（圖／疲老闆提供）

▲東森直播電商執行長王世均(左)也特別南下嘉義參加疲老闆尾牙。

和東森集團一樣秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，疲老闆不僅事業做得大，做公益送愛心也很大手筆。去年中元普渡英特奈國際就特別準備了7,150箱泡麵送愛，陳冠銘覺得這些物資本來就是要準備拜拜用的，乾脆將物資優先發送給單親、小兒麻痺等嘉義在地弱勢團體，由於數量足夠因此後來也開放贈送給一般民眾同樂。陳冠銘說，比起其他縣市，嘉義比較少見這類型大規模發放物資的善行，因此決定拋磚引玉讓大家知道嘉義也是很有溫暖的；今年5/19疲老闆也將參與馬拉松協辦單位，將活動盈餘幫助浪浪團體，希望能夠號召更多民眾一同做公益、送愛心，幫助更多需要幫助的對象。

►疲老闆粉專：https://www.facebook.com/pilowboss

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