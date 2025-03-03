川普、澤倫斯基大吵陷「納許僵局」　蔡正元點名3國得利

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，不歡而散。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於2月28日在白宮發生激烈衝突，導致礦產協議破局。前立委蔡正元分析指出，這場僵局中，最大的受益者並非美烏任何一方，而是未直接參與的俄羅斯、中國與印度。

蔡正元2日於中天《國際直球對決》節目中表示，這場白宮會談展現了典型的「納許僵局」（Nash Equilibrium）現象，即雙方談判到最後選擇翻臉，因為對兩位領袖而言，這樣的結果才最符合各自的最佳利益，反而是他們背後的國家與人民承受損失。

蔡正元認為，這場交鋒讓川普的聲望受到影響，因為澤倫斯基敢於在白宮與他對抗；而澤倫斯基則重塑了自己為「捍衛國家利益的英雄」，贏得更多國際同情，但這也意味著烏克蘭接下來可能將陷入更加孤立、對抗俄軍的戰局將更為艱難。

蔡正元指出，真正從這場爭執中獲得最大利益的，首先是俄羅斯，其次則是中國與印度。由於俄羅斯仍需大量出口石油以維持軍事與經濟運作，因此國際油價將持續下降，而這對主要石油進口國如印度與中國大陸來說並非壞事，尤其印度的受益程度甚至超過中國。

蔡正元進一步解釋，過去俄羅斯約有30%的石油出口依賴海運至歐洲，但如今這部分供應已全部轉向印度。由於印度難以完全消化如此龐大的進口量，部分俄油被轉售回歐洲，使印度從中獲得額外的經濟利益，成為這場國際博弈中的意外得利者。