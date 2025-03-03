美國安顧問暗示　要達成和平協議澤倫斯基恐須下台

▲美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會談，最後不歡而散。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國國家安全顧問瓦爾茲2日暗示，若要達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基可能必須下台，凸顯美國總統川普意外改變華府因應俄烏戰爭手法。

路透社和法新社報導，川普和副手范斯（J.D. Vance）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在橢圓形辦公室（Oval Office）發生針鋒相對場面數日後，瓦爾茲（Mike Waltz）表示，華府希望確保莫斯科和基輔的永久和平，包括從領土上作出讓步，以交換歐洲為首的安全保證。

被問到川普是否希望澤倫斯基辭職時，瓦爾茲告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「我們需要一個可以跟我們打交道、最終與俄方打交道結束這場戰爭的（烏克蘭）領導人。」

瓦爾茲說：「如果情況變成澤倫斯基顯得在個人動機上或政治動機上，與結束他國家的戰爭背道而馳，那我想我們就有真正的問題要處理。」

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也表示，如果澤倫斯基不符合美國要求，烏克蘭可能得有另一個領導人。

他告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「一定要有所改變。要不他覺悟，帶著感激之情回到談判桌，不然得由另一個人領導這個國家這麼做。」

瓦爾茲強調：「我們不清楚澤倫斯基總統是否準備好談判真誠地結束這場戰爭。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）告訴美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week），自從2月28日以來，他還沒有跟澤倫斯基談過話。

盧比歐同時表示，自從川普和澤倫斯基在白宮言辭交鋒並且導致簽署礦物協議告吹以來，他也沒有跟烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）談過話。

他說：「當他們準備好實現和平時，我們將會準備好重新接觸。」