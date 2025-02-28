曹興誠1500萬捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

▲曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

聯電創辦人曹興誠捐款爭議近日鬧得沸沸揚揚，今日清華大學校長高為元發布內部信函，針對相關事件進行說明與澄清。

回顧整起事件，曹興誠被指控30年前與前清大校長沈君山對奕圍棋，並承諾捐助清大1500萬元新台幣，但至今未實踐。曹興誠則回應當時已將支票交給沈君山。前清大校長陳力俊表示，確實未收到該筆捐款，並指出2011年的演講稿中提及清華大學已收到曹興誠的1500萬元捐款，但這是基於曹興誠的說法，並未進一步查證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，清華大學校長高為元發布內部信說明，全文如下。

親愛的師生同仁、校友們：

有關曹興誠先生捐款承諾引起社會大眾關注一事，各方詢問及關懷不斷，由衷感謝大家的愛護與支持，也理解各位對於這些紛擾的擔憂。藉此重申學校接受捐款的重要原則，對於所有支持清華、嘉惠學子的善意，學校都心懷感激，也必定全力保護捐款者的權益與隱私，未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊。

各位對學校的信任與支持，是清華進步的重要推手，今後仍仰賴全體師生同仁與校友們，讓我們一同秉持「自強不息、厚德載物」的精神、專注高等教育發展，讓清華人得以自我實踐、貢獻社會。

校長 高為元 謹上

