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川普7天內3次關稅調查！　再次針對加拿大

▲美國總統川普與加拿大總理杜魯道在北約峰會上會談。（圖／路透）

▲美國總統川普與加拿大總理杜魯道在北約峰會上會談。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）1日再度對進口木材展開新的貿易調查，可能進一步加徵關稅，此舉將影響加拿大軟木進口，並加重下周即將生效的對加拿大及墨西哥商品徵收的25%關稅。這是川普一周內第三次發起新關稅調查，顯示其政府正加強貿易保護政策。

路透社報導，川普簽署備忘錄，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）依據《1962年貿易擴展法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條款，對美國木材進口展開國家安全調查，該條款過去曾被用於對全球鋼鐵及鋁產品加徵關稅。此次調查範圍涵蓋衍生木製產品，如廚房櫥櫃等家具，這些產品部分由美國出口的木材製成後再進口。

白宮官員表示，商務部將加快調查進程，但未透露具體時間表；此外，川普還下令加快國內木材供應，包括簡化公共土地木材採伐許可流程，以及改善森林和水域內倒木的回收利用。白宮政策簡報指出，政府將更新相關機構指導方針，以加速林業項目審批，並確保符合《瀕危物種法》（Endangered Species Act）。

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，這項調查旨在反制加拿大、德國、巴西等主要木材出口國的不公平競爭，他批評這些國家「以犧牲美國經濟繁榮及國家安全為代價，向美國市場傾銷木材」，並強調川普政府將採取行動確保美國木材業的穩定發展。

官員進一步指出，對進口木材的依賴可能構成國安風險，部分原因是美軍在營建活動中大量使用木材，若美國過度依賴進口，可能影響經濟穩定。

目前尚未公布可能加徵的具體關稅稅率，但川普本月稍早曾透露，考慮對木材及林業產品加徵25%關稅。若該調查結果支持關稅措施，新關稅將疊加於目前已對加拿大軟木施加的14.5%反傾銷與反補貼關稅。美國與加拿大因公共土地的木材砍伐費率長期存在貿易爭端，華盛頓方面認為加拿大政府補貼木材產業，造成市場競爭不公，而美國大部分木材則來自私有土地，價格由市場決定。

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