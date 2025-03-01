台鐵區間車伸鹹豬手！女控鄰座男「摩擦手臂」　告他性騷擾

記者許宥孺／高雄報導
一名女子昨(28日)晚間搭乘台鐵區間車，行經路竹站時，控訴旁邊的乘客以右手臂不斷地摩擦她的手左手臂，涉嫌對她性騷擾，車長獲報後到場處理，導致列車一度耽誤6分鐘。男子雖否認性騷，但女子已提告，警方依法受理並偵辦。
▲董姓女子(右)控訴呂姓男乘客(中)摩擦她的手臂。（圖／記者許宥孺翻攝）
事故發生在28日晚機8點40分，台鐵3272車次區間列車行經路竹站時，一名董姓女乘客報警，指出自己在列車上遭到性騷擾。車長獲知消息後，列車剛好停靠路竹站，便先前往該車廂了解狀況，現場處置後，約耽誤列車6分鐘後，才持續北上行駛。
▲董姓女子(右)描述手臂被摩擦的過程。（圖／記者許宥孺翻攝） 列車抵達台南站後，2人都剛好在這站下車，員警前往處理，董姓女子表示，33歲呂姓男子坐在她的左側，並擠壓她的包包，她一發現後，就先將包包移開，沒想到呂姓男子還不斷地以右手臂摩擦並緊貼她的左手臂，讓她覺得非常不舒服。 針對董姓女子的指控，呂姓男子矢口否認，不過董姓女子仍提出告訴，警方已依性騷擾防治法偵辦，並將進一步通知呂姓男子到案說明。
▲董姓女子(右)描述手臂被摩擦的過程。（圖／記者許宥孺翻攝）
列車抵達台南站後，2人都剛好在這站下車，員警前往處理，董姓女子表示，33歲呂姓男子坐在她的左側，並擠壓她的包包，她一發現後，就先將包包移開，沒想到呂姓男子還不斷地以右手臂摩擦並緊貼她的左手臂，讓她覺得非常不舒服。
針對董姓女子的指控，呂姓男子矢口否認，不過董姓女子仍提出告訴，警方已依性騷擾防治法偵辦，並將進一步通知呂姓男子到案說明。
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