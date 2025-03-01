台鐵區間車伸鹹豬手！女控鄰座男「摩擦手臂」　告他性騷擾

記者許宥孺／高雄報導

一名女子昨(28日)晚間搭乘台鐵區間車，行經路竹站時，控訴旁邊的乘客以右手臂不斷地摩擦她的手左手臂，涉嫌對她性騷擾，車長獲報後到場處理，導致列車一度耽誤6分鐘。男子雖否認性騷，但女子已提告，警方依法受理並偵辦。

▲董姓女子(右)控訴呂姓男乘客(中)摩擦她的手臂。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在28日晚機8點40分，台鐵3272車次區間列車行經路竹站時，一名董姓女乘客報警，指出自己在列車上遭到性騷擾。車長獲知消息後，列車剛好停靠路竹站，便先前往該車廂了解狀況，現場處置後，約耽誤列車6分鐘後，才持續北上行駛。