陸批美：藉芬太尼問題搞「關稅施壓訛詐」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普27日預告將再對中國大陸加徵10%關稅，原因是仍有大量芬太尼流入美國。對此，大陸外交部表示，美方藉芬太尼問題，執意搞關稅施壓訛詐，一意孤行，恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反。

大陸外交部發言人林劍在例行記者會上指出，美方再次以芬太尼問題為藉口，威脅對中國輸美產品加徵關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益，「中方反復聲明，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單方面加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，損害兩國和全球利益。」

林劍提到，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，芬太尼是美國的問題，本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持，「應美方的請求，中方於2019年宣佈正式整類列管芬太尼類的物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。」

林劍說，「中方同美方開展了廣泛深入的禁毒合作，並取得顯著成效，這是有目共睹的，美國各界人士多次對中方表示感謝。」

林劍強調，美方藉芬太尼問題，執意搞關稅施壓訛詐，一意孤行，恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊。

林劍還說，「施壓、脅迫和威脅，不是同中國打交道的正確方式。相互尊重是基本前提，中方敦促美方糾正錯誤的做法，回到通過平等磋商解決各自關切的正確軌道。」