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阿里山櫻花開了！已綻放6、7成　3大賞花熱點一次看

▲▼ 阿里山賞櫻之旅 日夜櫻花美景、茶席體驗、美食與民宿慢旅行 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 阿里山櫻花路陸續盛開，賞櫻之旅 日夜櫻花美景、茶席體驗、美食與民宿慢旅行 。（圖／嘉義縣政府提供）


記者翁伊森／嘉義報導

台灣最具代表性的賞櫻勝地-阿里山櫻花陸續綻放，今年228連假，正是沉浸粉色花海的最佳時機。嘉義縣文化觀光局推薦三大熱門賞櫻點，「中興製茶所」的櫻花現正盛開，成為情侶漫步最佳場景；嘉130縣道9K前後的昭和櫻絕美盛開；漫步於粉色夢幻的「石棹櫻之道」，夜賞櫻光饗宴，欣賞白天與夜晚不同風貌。

▲▼ 阿里山賞櫻之旅 日夜櫻花美景、茶席體驗、美食與民宿慢旅行 。（圖／嘉義縣政府提供）

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文觀局表示，阿里山賞櫻絕不能錯過「石棹櫻之道」，目前花開約6-7成，沿途種滿山櫻花、吉野櫻等不同品種，在步行之間被浪漫櫻花包圍，感受春天限定的粉色魅力。白天的櫻花在陽光下耀眼盛開，到了夜晚，燈光點綴更添夢幻色彩，形成截然不同的景致。

▲▼ 阿里山賞櫻之旅 日夜櫻花美景、茶席體驗、美食與民宿慢旅行 。（圖／嘉義縣政府提供）

石棹地區夜櫻頗具特色，每年吸引大批攝影愛好者與遊客拍攝觀賞，就連英國遊客也前來朝聖，點燈時間自2月21日起至3月23日，晚上6至9點都能欣賞夜櫻美景。石棹社區協會3月4日晚間還特別舉辦「茶香映春、春湯再品」2場茶席體驗，一邊賞夜櫻一邊品茶香很浪漫。

「中興製茶所」櫻花盛開，粉色櫻花海與翠綠茶園及遠山交相輝映，構成一幅迷人的自然畫卷。賞櫻之餘，阿里山的茶文化也不容錯過，可參加茶席體驗，在職人帶領下學習正統茶道，細品高山茶的甘醇風味，還能親自走入茶園採摘茶葉。

▲▼ 阿里山賞櫻之旅 日夜櫻花美景、茶席體驗、美食與民宿慢旅行 。（圖／嘉義縣政府提供）

想要深度體驗阿里山，文觀局推薦入住石棹地區特色民宿，近距離欣賞清晨雲霧繚繞，也有民宿主人精心安排的活動。例如龍雲農場民宿能體驗最具台灣味的搗麻糬，動手將糯米搗成香Q的麻糬，搭配花生粉、紅豆餡，享受熱騰騰的美味，增添旅程趣味與溫度。

▲▼ 阿里山賞櫻之旅 日夜櫻花美景、茶席體驗、美食與民宿慢旅行 。（圖／嘉義縣政府提供）

228連假，最適合安排一趟櫻花美景+茶文化+特色美食的輕旅行，歡迎全國遊客一同踏上阿里山，感受最唯美的春日時光，更多春日旅遊推薦可至「慢遊嘉義」粉絲專頁查詢，或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

 
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